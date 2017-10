By The Associated Press

BC-FBC–T25-N. Illinois-San Diego St. Stats

No. 19 San Diego St. 34, N. Illinois 28

N. Illinois 14 0 14 0—28 San Diego St. 14 17 0 3—34 First Quarter

SDSU_Washington 96 kickoff return (Baron kick), 14:47

NIL_Blake 34 pass from Santacaterina (Hagan kick), 11:49

SDSU_Penny 33 pass from Chapman (Baron kick), 9:55

NIL_Blake 10 pass from Santacaterina (Hagan kick), 4:18

Second Quarter

SDSU_Ta.Thompson 83 interception return (Baron kick), 9:00

SDSU_Warring 8 pass from Chapman (Baron kick), 2:12

SDSU_FG Baron 38, :07

Third Quarter

NIL_Tears 81 pass from Santacaterina (Hagan kick), 14:17

NIL_Childers 1 run (Hagan kick), 5:39

Fourth Quarter

SDSU_FG Baron 21, 14:15

A_35,717.

___

NIL SDSU First downs 22 10 Rushes-yards 45-155 36-127 Passing 262 136 Comp-Att-Int 23-38-3 10-20-0 Return Yards 115 185 Punts-Avg. 8-36.0 10-36.7 Fumbles-Lost 1-1 0-0 Penalties-Yards 4-42 10-126 Time of Possession 34:27 25:33

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_N. Illinois, Jo.Huff 25-148, Childers 5-20, M.Jones 5-16, D..Brown 1-4, Tears 2-0, (Team) 1-(minus 1), A.Parchment 1-(minus 4), Santacaterina 5-(minus 28). San Diego St., Penny 25-107, Washington 4-19, Chapman 4-7, (Team) 3-(minus 6).

PASSING_N. Illinois, Childers 0-1-0-0, Santacaterina 23-37-3-262. San Diego St., Chapman 10-19-0-136, (Team) 0-1-0-0.

RECEIVING_N. Illinois, Blake 12-153, Tears 5-105, D..Brown 4-(minus 3), Jo.Huff 1-4, Wimann 1-3. San Diego St., Warring 3-39, Penny 2-32, Truxton 2-28, Wells 1-23, Andrews 1-11, Collins 1-3.

MISSED FIELD GOALS_None.

