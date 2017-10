By The Associated Press

BC-FBC–California-Oregon Stats

Oregon 45, California 24

California 0 7 7 10—24 Oregon 17 0 7 21—45 First Quarter

ORE_FG Schneider 42, 11:50

ORE_Schooler 37 pass from Herbert (Schneider kick), 8:42

ORE_Herbert 7 run (Schneider kick), 2:14

Second Quarter

CAL_Veasy 18 pass from Bowers (M.Anderson kick), :58

Third Quarter

ORE_Benoit 1 run (Schneider kick), 10:08

CAL_Noa 75 pass from Bowers (M.Anderson kick), 9:45

Fourth Quarter

CAL_FG M.Anderson 36, 10:44

ORE_Benoit 68 run (Schneider kick), 9:51

ORE_Brooks-James 5 run (Schneider kick), 8:01

CAL_Wharton 28 pass from Bowers (M.Anderson kick), 4:54

ORE_Felix 11 run (Schneider kick), 2:35

___

CAL ORE First downs 17 23 Rushes-yards 29-8 56-328 Passing 255 131 Comp-Att-Int 23-43-0 17-22-1 Return Yards 175 61 Punts-Avg. 7-37.28 6-37.33 Fumbles-Lost 2-2 1-0 Penalties-Yards 4-37 10-110 Time of Possession 31:06 28:54

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_California, Laird 11-28, Clark 3-7, Echols 2-4, Enwere 4-1, Bowers 9-(minus 32). Oregon, Benoit 18-138, Brooks-James 16-76, Freeman 6-51, Felix 5-27, Alie 3-17, Redd 2-8, Herbert 1-7, Ta.Griffin 2-7, (Team) 3-(minus 3).

PASSING_California, Bowers 23-41-0-255, Forrest 0-2-0-0. Oregon, Herbert 7-8-0-86, Alie 9-13-1-41, Burmeister 1-1-0-4.

RECEIVING_California, Noa 7-126, Laird 5-23, Wharton 4-44, Veasy 3-37, Je.Hawkins 3-21, Echols 1-4. Oregon, Brooks-James 4-21, Ta.Griffin 3-11, Bay 2-20, Benoit 2-17, J.Johnson 2-15, Schooler 1-37, McCormick 1-4, Mitchell 1-3, Ofodile 1-3.

MISSED FIELD GOALS_None.

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.