By The Associated Press

BC-FBC–W. Carolina-Chattanooga Stats

W. Carolina 45, Chattanooga 7

W. Carolina 10 14 14 7 —45 Chattanooga 0 0 0 7 —7 First Quarter

WCU_Holloway 1 run (Horton kick), 5:03.

WCU_FG Horton 39, 1:59.

Second Quarter

WCU_Newman 0 fumble return (Horton kick), 7:19.

WCU_Link 0 fumble return (Horton kick), 4:20.

Third Quarter

WCU_Holloway 1 run (Horton kick), 8:49.

WCU_Hill 38 pass from Adams (Gibson kick), 3:45.

Fourth Quarter

CHAT_Bridges 6 pass from Turner (Ulmo kick), 11:59.

WCU_Mathis 26 pass from Smith (Gibson kick), 6:57.

___

WCU CHAT First downs 18 15 Rushes-yards 41-222 37-49 Passing 170 123 Comp-Att-Int 11-18-0 15-30-0 Return Yards 27 104 Punts-Avg. 5-41.0 8-38.1 Fumbles-Lost 1-0 3-3 Penalty-Yards 9-86 8-60 Time of Possession 27:32 32:28

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_W. Carolina, C. Holloway 14-105, T. Adams 10-44, D. Spencer 10-36, J. Mathis 2-26, J. Foushee 3-10, S. Hill 1-6, R. Smith 1-(minus 5). Chattanooga, R. Bagley 10-34, N. Tiano 13-22, D. Bridges 8-16, A. Trotter 2-10, A. Stewart 1-0, A. Bennifield 2-(minus 15), C. Brewer 1-(minus 18).

PASSING_W. Carolina, T. Adams 8-15-0-125, R. Smith 3-3-0-45. Chattanooga, N. Tiano 11-23-0-88, A. Bennifield 3-5-0-29, C. Turner 1-2-0-6.

RECEIVING_W. Carolina, S. Hill 2-72, J. Mathis 5-56, T. Sexton 2-27, T. Robinson 1-11, J. Foushee 1-4. Chattanooga, B. Morton 6-49, D. Bridges 4-27, J. Parker 2-20, W. Young 1-13, R. Bagley 1-7, B. Lenoir 1-7.

