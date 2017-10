By The Associated Press

BC-FBC–T25-Ohio St.-Rutgers Stats

No. 11 Ohio St. 56, Rutgers 0

Ohio St. 7 28 7 14—56 Rutgers 0 0 0 0— 0 First Quarter

OSU_Weber 1 run (Nuernberger kick), 10:29

Second Quarter

OSU_Weber 3 run (Nuernberger kick), 14:56

OSU_Dixon 70 pass from Barrett (Nuernberger kick), 7:34

OSU_Dixon 39 pass from Barrett (Nuernberger kick), 4:08

OSU_Weber 2 run (Nuernberger kick), :46

Third Quarter

OSU_Victor 23 pass from Barrett (Nuernberger kick), 8:02

Fourth Quarter

OSU_McCall 35 pass from Haskins (Nuernberger kick), 13:56

OSU_McCall 48 run (Nuernberger kick), 8:17

A_46,328.

___

OSU RUT First downs 24 13 Rushes-yards 38-286 41-117 Passing 342 92 Comp-Att-Int 19-30-0 11-27-2 Return Yards 29 90 Punts-Avg. 4-39.0 9-44.11 Fumbles-Lost 2-0 1-0 Penalties-Yards 10-106 10-80 Time of Possession 24:34 35:26

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Ohio St., McCall 11-103, Barrett 10-89, Dobbins 6-53, Weber 10-44, (Team) 1-(minus 3). Rutgers, Edwards 10-43, Martin 9-37, J.Lewis 12-14, Bolin 5-13, Rescigno 4-7, Hicks 1-3, Applefield 0-0.

PASSING_Ohio St., Haskins 3-6-0-47, Burrow 2-2-0-20, Barrett 14-22-0-275. Rutgers, H.Hayek 1-1-0-(minus 8), Bolin 5-14-0-56, J.Lewis 3-10-2-21, Rescigno 2-2-0-23.

RECEIVING_Ohio St., McLaurin 5-51, Dixon 3-115, Baugh 3-19, Victor 2-69, McCall 1-35, P.Campbell 1-20, Berry 1-14, K.Hill 1-8, Saunders 1-6, Farrell 1-5. Rutgers, Martin 2-36, Hicks 2-23, Anthony 2-17, Griffin-Stewart 2-4, Blackshear 1-14, Washington 1-6, Bolin 1-(minus 8).

MISSED FIELD GOALS_Rutgers, Harte 32.

