By The Associated Press

BC-FBC–T25-Indiana St.-Tennessee Stats

No. 25 Tennessee 42, Indiana St. 7

Indiana St. 0 0 7 0— 7 Tennessee 14 14 7 7—42 First Quarter

TEN_Chandler 91 kickoff return (Medley kick), 14:46

TEN_Fils-Aime 4 run (Medley kick), 2:49

Second Quarter

TEN_Fils-Aime 30 run (Medley kick), 9:03

TEN_B.Johnson 19 pass from Dormady (Medley kick), :53

Third Quarter

INDS_McClendon 23 pass from Sparks (Nunez kick), 10:07

TEN_Callaway 37 pass from Dormady (Medley kick), 2:12

Fourth Quarter

TEN_George 11 pass from Guarantano (Medley kick), :56

A_99,015.

___

INDS TEN First downs 13 24 Rushes-yards 38-122 37-160 Passing 93 235 Comp-Att-Int 9-19-0 17-30-1 Return Yards 48 157 Punts-Avg. 8-38.12 4-45.75 Fumbles-Lost 1-0 2-1 Penalties-Yards 5-45 6-53 Time of Possession 30:53 29:07

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Indiana St., Booker 15-76, Keys 10-30, Pugh 5-24, Morgan 2-3, Sparks 2-3, McClendon 1-2, McCoy 2-(minus 6), Harker 1-(minus 10). Tennessee, J.Kelly 18-80, Fils-Aime 3-41, Jordan 4-22, Chandler 4-14, Coleman 4-9, Guarantano 2-6, Dormady 2-(minus 12).

PASSING_Indiana St., Sparks 8-17-0-70, Harker 1-2-0-23. Tennessee, Dormady 13-18-1-194, Guarantano 4-12-0-41.

RECEIVING_Indiana St., McClendon 5-63, Keys 1-13, Booker 1-10, M.Thomas 1-7, D.Jones 1-0. Tennessee, J.Kelly 5-60, B.Johnson 4-50, George 2-28, Callaway 1-37, Palmer 1-18, El.Wolf 1-17, J.Johnson 1-13, Jordan 1-9, Coleman 1-3.

MISSED FIELD GOALS_Indiana St., Nunez 48.

