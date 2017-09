By The Associated Press

BC-FBC–T25-Fresno St.-Alabama Stats

No. 1 Alabama 41, Fresno St. 10

Fresno St. 3 0 0 7—10 Alabama 14 14 3 10—41 First Quarter

BAMA_Hurts 55 run (Pappanastos kick), 14:21

BAMA_Hentges 23 pass from Hurts (Pappanastos kick), 8:24

FRE_FG Camacho 27, 4:03

Second Quarter

BAMA_Hurts 3 run (Pappanastos kick), 14:25

BAMA_D.Harris 5 run (Pappanastos kick), 1:15

Third Quarter

BAMA_FG Pappanastos 24, 2:03

Fourth Quarter

BAMA_FG Pappanastos 22, 7:08

FRE_Grim 26 pass from Virgil (Camacho kick), 6:06

BAMA_Ruggs 16 pass from Tagovailoa (Pappanastos kick), 2:41

___

FRE BAMA First downs 18 28 Rushes-yards 22-58 39-305 Passing 216 192 Comp-Att-Int 26-41-1 20-27-0 Return Yards 127 31 Punts-Avg. 6-35.0 3-41.66 Fumbles-Lost 0-0 0-0 Penalties-Yards 1-6 4-30 Time of Possession 29:18 30:42

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Fresno St., Rivers 9-29, McMaryion 1-15, Hokit 4-12, D.Scott 2-10, Virgil 3-3, Mims 2-2, (Team) 1-(minus 13). Alabama, Hurts 10-154, N.Harris 13-70, Scarbrough 6-36, D.Harris 6-32, Ridley 1-13, Tagovailoa 3-0.

PASSING_Fresno St., Virgil 21-34-1-180, McMaryion 5-7-0-36. Alabama, Hurts 14-18-0-128, Tagovailoa 6-9-0-64.

RECEIVING_Fresno St., K.Johnson 8-55, D.Scott 7-67, Grim 2-23, Riddering 2-20, Hokit 2-16, Ja.Rice 1-10, Jordan 1-7, Mims 1-7, Rivers 1-6, O’Neal 1-5. Alabama, Ridley 5-45, Sims 3-28, R.Foster 2-23, Scarbrough 2-15, I.Smith 2-7, Marks 1-24, Hentges 1-23, Ruggs 1-16, N.Harris 1-10, Jeudy 1-8, D.Harris 1-(minus 7).

MISSED FIELD GOALS_None.

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.