BC-FBC–Scores,2nd Add

By The Associated Press

MIDWEST

Alma 30, Kalamazoo 10<

Ashland 38, Davenport 0<

Aurora 20, Wis. Lutheran 14<

Baldwin-Wallace 52, Marietta 24<

Bemidji St. 56, Minn.-Crookston 0<

Benedictine (Ill.) 20, Rockford 17<

Benedictine (Kan.) 76, Cent. Methodist 7<

Carthage 55, Carroll (Wis.) 20<

Central 35, Simpson (Iowa) 17<

Chicago 55, Cornell (Iowa) 10<

Concordia (Mich.) 65, Lindenwood (Ill.) 0<

Concordia (Moor.) 27, Gustavus 17<

Dakota St. 20, Jamestown 14, OT<

DePauw 31, Ohio Wesleyan 30<

Defiance 34, Earlham 14<

Drake 27, Butler 16<

Findlay 47, Walsh 3<

Fort Hays St. 38, Lindenwood (Mo.) 35<

Franklin 69, Manchester 19<

Heidelberg 36, Muskingum 13<

Hope 42, Olivet 20<

Illinois Wesleyan 14, Wheaton (Ill.) 10<

John Carroll 72, Wilmington (Ohio) 14<

Lake Erie 16, Alderson-Broaddus 15<

Lake Forest 41, Macalester 26<

Lakeland 60, Concordia (Wis.) 14<

Lindsey Wilson 56, Cincinnati Christian 7<

Luther 36, Buena Vista 14<

Mac Murray 19, Greenville 6<

Maryland 31, Minnesota 24<

McKendree 28, SW Baptist 7<

Millikin 30, North Park 15<

Minn. St.-Mankato 47, Concordia (St.P.) 10<

Missouri Valley 31, Culver-Stockton 7<

Monmouth (Ill.) 34, Lawrence 0<

Mount St. Joseph 35, Hanover 20<

Mount Union 43, Ohio Northern 14<

N. Dakota St. 38, Missouri St. 11<

North Central (Ill.) 43, Washington (Mo.) 24<

Quincy 31, Robert Morris-Chicago 17<

Rose-Hulman 48, Anderson (Ind.) 23<

San Diego 23, Dayton 7<

Siena Heights 30, Missouri Baptist 0<

St. John’s (Minn.) 21, Bethel (Minn.) 13<

St. Norbert 61, Knox 17<

St. Thomas (Minn.) 57, Augsburg 25<

Valparaiso 27, Stetson 24<

Wabash 33, Wooster 28<

Wartburg 34, Coe 7<

Westminster (Mo.) 54, Martin Luther 6<

William Penn 34, Avila 7<

Winona St. 37, Upper Iowa 7<

Wis.-Oshkosh 37, Wis.-Whitewater 20<

Wis.-River Falls 30, Wis.-Eau Claire 7<

Wisconsin 33, Northwestern 24<

