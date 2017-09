BC-FBC–Scores,2nd Add

By The Associated Press

MIDWEST

Augsburg 38, Concordia (Wis.) 16<

Augustana (SD) 28, Minot St. 20<

Aurora 31, Loras 26<

Baker 67, Culver-Stockton 7<

Ball St. 51, UAB 31<

Benedictine (Ill.) 29, St. Norbert 7<

Benedictine (Kan.) 72, Avila 14<

Carthage 31, Bethel (Minn.) 0<

Central 33, Augustana (Ill.) 22<

Coe 59, Cornell (Iowa) 21<

Colorado Mesa 24, Chadron St. 10<

Concordia (Moor.) 25, Wis.-Whitewater 17<

Concordia (Neb.) 24, Ottawa, Kan. 6<

Dakota St. 49, Briar Cliff 33<

Dakota Wesleyan 49, Jamestown 12<

Dayton 25, SE Missouri 23<

Duquesne 45, Valparaiso 40<

Fairmont St. 27, Urbana 24<

Grand View 59, Cent. Methodist 7<

Hastings 47, Valley City St. 9<

Hillsdale 31, Michigan Tech 27<

Hope 38, Defiance 0<

Illinois Wesleyan 42, Nebraska Wesleyan 21<

Iowa 44, Iowa St. 41, OT<

Iowa Wesleyan 41, Crown (Minn.) 34<

Kansas St. 55, Charlotte 7<

Lake Forest 55, Carleton 17<

Lawrence 27, Finlandia 22<

Marian (Ind.) 49, Robert Morris-Chicago 28<

McKendree 50, Kentucky St. 0<

Michigan 36, Cincinnati 14<

Mid-Am Nazarene 31, William Penn 12<

Midland 24, North Park 14<

Minn. Duluth 33, Upper Iowa 21<

Minn. St.-Mankato 56, Minn.-Crookston 19<

Morningside 35, Truman St. 30<

Northwestern (Minn.) 19, Eureka 13, OT<

Notre Dame Coll. 35, Glenville St. 10<

Oberlin 31, Kenyon 10<

Olivet Nazarene 20, Siena Heights 11<

Otterbein 41, Muskingum 27<

Simpson (Iowa) 45, Illinois College 13<

St. Ambrose 52, Lindenwood (Ill.) 14<

St. Francis (Ind.) 68, St. Francis (Ill.) 23<

St. John’s (Minn.) 49, Presentation 14<

St. Scholastica 47, Greenville 27<

St. Xavier 48, Missouri Baptist 13<

Sterling 44, Mayville St. 40<

Tiffin 58, Lake Erie 7<

Trine 55, Bluffton 14<

Washington (Mo.) 28, Chicago 12<

Westminster (Mo.) 23, Minn.-Morris 7<

Wheaton (Ill.) 58, Kalamazoo 6<

Wis.-Stout 25, St. Thomas (Minn.) 22<

Wisconsin 31, FAU 14<

Youngstown St. 30, Robert Morris 0<

