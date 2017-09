BC-FBC–Schedule,10th Add

By The Associated Press

41 Maryland 51 56 San Jose St. 0 24at Southern Cal, 2OT 27

Sep. 28 at Iowa St., 7:30 p.m.

Oct. 7 Kansas St., TBA

Oct. 14 Oklahoma, TBA

Oct. 21 Oklahoma St., TBA

Oct. 28 at Baylor, TBA

Nov. 4 at TCU, TBA

Nov. 11 Kansas, 6 p.m.

Nov. 18 at West Virginia, TBA

Nov. 24 Texas Tech, 8 p.m.

TEXAS A&M (2-1) 44 at UCLA 45 24 Nicholls 14 45Louisiana-Lafayette 21

Sep. 23 Arkansas, Noon

Sep. 30 South Carolina, TBA

Oct. 7 Alabama, TBA

Oct. 14 at Florida, TBA

Oct. 28 Mississippi St., TBA

Nov. 4 Auburn, TBA

Nov. 11 New Mexico, TBA

Nov. 18 at Mississippi, TBA

Nov. 25 at LSU, TBA

TEXAS ST. (1-2) 20Houston Baptist 11 3 at Colorado 37 13Appalachian St. 20

Sep. 23 UTSA, 7:30 p.m.

Sep. 30 at Wyoming, 4 p.m.

Oct. 7 Louisiana-Monroe, TBA

Oct. 12 at Louisiana-Lafayette, 7:30 p.m.

Oct. 28 at Coastal Carolina, TBA

Nov. 4 New Mexico St., TBA

Nov. 11 Georgia St., 11:11 p.m.

Nov. 18 at Arkansas St., TBA

Nov. 24 at Troy, TBA

TEXAS TECH (2-0) 56 E. Washington 10 52 Arizona St. 45

Sep. 23 at Houston, Noon

Sep. 30 Oklahoma St., TBA

Oct. 7 at Kansas, TBA

Oct. 14 at West Virginia, TBA

Oct. 21 Iowa St., TBA

Oct. 28 at Oklahoma, TBA

Nov. 4 Kansas St., TBA

Nov. 11 Baylor, TBA

Nov. 18 TCU, TBA

Nov. 24 at Texas, 8 p.m.

TOLEDO (3-0) 47 Elon 13 37 at Nevada 24 54 Tulsa 51

Sep. 23 at Miami, 3:30 p.m.

Oct. 7 E. Michigan, TBA

Oct. 14 at Cent. Michigan, 3:30 p.m.

Oct. 21 Akron, TBA

Oct. 26 at Ball St., 7 p.m.

Nov. 2 N. Illinois, 6 p.m.

Nov. 8 at Ohio, TBA

Nov. 15 at Bowling Green, 7 p.m.

Nov. 24 W. Michigan, TBA

TROY (2-1) 13 at Boise St. 24 34 Alabama St. 7 27at New Mexico St. 24

Sep. 23 Akron, 6 p.m.

Sep. 30 at LSU, TBA

Oct. 11 South Alabama, 8 p.m.

Oct. 21 at Georgia St., TBA

Oct. 28 Georgia Southern, TBA

Nov. 2 Idaho, 9:15 p.m.

Nov. 11 at Coastal Carolina, TBA

Nov. 24 Texas St., TBA

Dec. 2 at Arkansas St., TBA

TULANE (1-2) 43 Grambling St. 14 21 at Navy 23 14 at Oklahoma 56

Sep. 23 Army, Noon

Oct. 7 Tulsa, TBA

Oct. 14 at FIU, 7 p.m.

Oct. 21 South Florida, TBA

Oct. 27 at Memphis, 8 p.m.

Nov. 4 Cincinnati, TBA

Nov. 11 at East Carolina, TBA

Nov. 18 Houston, TBA

Nov. 25 at SMU, TBA

TULSA (1-2) 24at Oklahoma St. 59 66Louisiana-Lafayette 42 51 at Toledo 54

Sep. 23 New Mexico, 1:30 p.m.

Sep. 30 Navy, TBA

Oct. 7 at Tulane, TBA

Oct. 14 Houston, TBA

Oct. 21 at UConn, TBA

Oct. 27 at SMU, 9 p.m.

Nov. 3 Memphis, 8 p.m.

Nov. 16 at South Florida, 8 p.m.

Nov. 25 Temple, TBA

UCF (1-0) 61 FIU 17

Sep. 23 at Maryland, 3 p.m.

Sep. 30 Memphis, TBA

Oct. 7 at Cincinnati, TBA

Oct. 14 East Carolina, TBA

Oct. 21 at Navy, 3:30 p.m.

Nov. 4 at SMU, TBA

Nov. 11 UConn, TBA

Nov. 18 at Temple, TBA

Nov. 24 South Florida, TBA

UCLA (2-1) 45 Texas A&M 44 56 Hawaii 23 45 at Memphis 48

Sep. 23 at Stanford, 10:30 p.m.

Sep. 30 Colorado, TBA

Oct. 14 at Arizona, TBA

Oct. 21 Oregon, TBA

Oct. 28 at Washington, TBA

Nov. 3 at Utah, 9:30 p.m.

Nov. 11 Arizona St., TBA

Nov. 18 at Southern Cal, TBA

Nov. 24 California, 10:30 p.m.

