BC-FBC–NCAA FBS Team Total Offense

By The Associated Press

National Team Leaders

Total Offense

Through games of Sep. 16

G Plays Yds Yds Pg Texas Tech 2 154 1,241 620.5 Oregon 3 251 1,827 609.0 Oklahoma St. 3 213 1,821 607.0 Oklahoma 3 208 1,797 599.0 UCF 1 78 587 587.0 West Virginia 3 239 1,744 581.3 UCLA 3 230 1,692 564.0 UNLV 2 133 1,114 557.0 Louisville 3 231 1,662 554.0 Toledo 3 228 1,658 552.7 Miami (FL) 1 65 550 550.0 Tulsa 3 278 1,647 549.0 Southern California 3 229 1,612 537.3 South Fla. 3 279 1,567 522.3 Clemson 3 226 1,559 519.7 Wisconsin 3 220 1,533 511.0 Ohio St. 3 224 1,532 510.7 Maryland 2 112 1,016 508.0 TCU 3 218 1,522 507.3 Duke 3 271 1,492 497.3 Ole Miss 3 198 1,490 496.7 Arkansas St. 2 160 990 495.0 Notre Dame 3 229 1,482 494.0 NC State 3 237 1,479 493.0 Mississippi St. 3 217 1,479 493.0 Syracuse 3 265 1,473 491.0 Central Mich. 3 256 1,471 490.3 Hawaii 3 227 1,471 490.3 Arizona 3 225 1,467 489.0 North Texas 3 204 1,466 488.7 Georgia Tech 2 152 977 488.5 Memphis 2 140 976 488.0 Texas 3 247 1,462 487.3 Washington St. 3 241 1,457 485.7 Virginia Tech 3 224 1,447 482.3 Missouri 3 196 1,441 480.3 Colorado St. 4 318 1,918 479.5 New Mexico St. 3 233 1,431 477.0 Utah 3 236 1,430 476.7 SMU 3 214 1,421 473.7 Penn St. 3 170 1,407 469.0 Wake Forest 3 229 1,384 461.3 Michigan St. 2 152 922 461.0 Iowa St. 3 213 1,380 460.0 Purdue 3 230 1,379 459.7 Northwestern 3 216 1,377 459.0 Southern Miss. 3 234 1,375 458.3 Kansas 3 237 1,358 452.7 North Carolina 3 225 1,352 450.7 Colorado 3 224 1,344 448.0 Texas A&M 3 250 1,344 448.0 Air Force 2 139 895 447.5 UTSA 2 134 877 438.5 UConn 2 145 872 436.0 Houston 2 144 867 433.5 California 3 223 1,299 433.0 Troy 3 219 1,295 431.7 Virginia 3 234 1,294 431.3 Washington 3 177 1,294 431.3 Kansas St. 3 184 1,289 429.7 Navy 2 142 852 426.0 Louisiana 3 207 1,268 422.7 Ohio 3 203 1,266 422.0 Alabama 3 186 1,253 417.7 Louisiana Tech 3 221 1,240 413.3 Stanford 3 169 1,236 412.0 Arizona St. 3 219 1,236 412.0 Massachusetts 4 291 1,644 411.0 San Diego St. 3 214 1,223 407.7 Ball St. 3 228 1,218 406.0 Nebraska 3 223 1,208 402.7 Michigan 3 206 1,206 402.0 Tennessee 3 198 1,206 402.0 LSU 3 197 1,203 401.0 UAB 3 215 1,202 400.7 FIU 2 130 800 400.0 Fresno St. 3 207 1,199 399.7 Iowa 3 224 1,195 398.3 Fla. Atlantic 3 201 1,193 397.7 New Mexico 3 200 1,188 396.0 Appalachian St. 3 190 1,186 395.3 Utah St. 3 217 1,167 389.0 Auburn 3 225 1,162 387.3 Minnesota 3 214 1,162 387.3 Georgia 3 205 1,153 384.3 Eastern Mich. 2 144 767 383.5 Nevada 3 213 1,150 383.3 Idaho 3 193 1,143 381.0 La.-Monroe 2 150 755 377.5 Army West Point 3 189 1,130 376.7 Baylor 3 183 1,126 375.3 Indiana 2 166 745 372.5 Rutgers 3 218 1,113 371.0 East Carolina 3 223 1,113 371.0 Marshall 3 199 1,099 366.3 Pittsburgh 3 232 1,081 360.3 Northern Ill. 3 210 1,079 359.7 Temple 3 206 1,070 356.7 Oregon St. 4 258 1,424 356.0 Buffalo 3 177 1,060 353.3 Boston College 3 259 1,044 348.0 Kentucky 3 191 1,043 347.7 Vanderbilt 3 179 1,038 346.0 Bowling Green 3 212 1,036 345.3 Tulane 3 199 1,034 344.7 Arkansas 2 121 682 341.0 Boise St. 3 199 1,022 340.7 Miami (OH) 3 222 1,003 334.3 Western Ky. 3 206 985 328.3 San Jose St. 4 290 1,303 325.8 Old Dominion 3 199 967 322.3 South Carolina 3 175 963 321.0 South Ala. 3 171 962 320.7 Texas St. 3 206 958 319.3 Akron 3 201 954 318.0 Rice 3 189 920 306.7 Western Mich. 3 207 899 299.7 Georgia St. 2 133 593 296.5 Charlotte 3 192 884 294.7 Illinois 3 179 870 290.0 Florida 2 110 572 286.0 Cincinnati 3 205 809 269.7 Wyoming 3 187 809 269.7 Middle Tenn. 3 183 808 269.3 Kent St. 3 179 778 259.3 Florida St. 1 60 250 250.0 BYU 4 209 887 221.8 UTEP 3 158 614 204.7 Ga. Southern 2 135 404 202.0

