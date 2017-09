By The Associated Press

BC-FBC–Mississippi St.-Louisiana Tech Stats

Mississippi St. 57, Louisiana Tech 21

Mississippi St. 16 20 21 0—57 Louisiana Tech 9 5 0 7—21 First Quarter

LT_FG Barnes 27, 13:21

LT_McKnight 1 run (kick failed), 6:46

MSST_FG Day 36, 5:05

MSST— (Day kick)

MSST_J.Thomas 17 pass from Fitzgerald (kick failed), :10

Second Quarter

MSST_D.Gray 6 pass from Fitzgerald (Day kick), 11:27

MSST_Fitzgerald 30 run (Day kick), 7:12

MSST_Myles 21 pass from Fitzgerald (kick failed), :41

LT_FG Barnes 45, :00

Third Quarter

MSST_Fitzgerald 44 run (Christmann kick), 14:27

MSST_Simmons 90 fumble return (Christmann kick), 9:48

MSST_Hill 2 run (Christmann kick), 3:24

Fourth Quarter

LT_Cousar 9 pass from Elliott (Barnes kick), :15

___

MSST LT First downs 21 20 Rushes-yards 40-327 50-152 Passing 132 163 Comp-Att-Int 13-20-1 13-30-1 Return Yards 40 0 Punts-Avg. 3-47.66 7-34.62 Fumbles-Lost 0-0 2-2 Penalties-Yards 5-39 3-28 Time of Possession 23:52 36:08

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Mississippi St., Fitzgerald 10-111, Ae.Williams 9-107, Hill 10-62, Lee 2-15, Gibson 5-15, K.Thompson 2-11, D.Thomas 1-7, (Team) 1-(minus 1). Louisiana Tech, B.Scott 13-96, J.Craft 18-81, Dancy 7-45, Tucker 3-25, McKnight 1-1, J.Smith 7-(minus 9), (Team) 1-(minus 87).

PASSING_Mississippi St., Fitzgerald 12-18-1-124, K.Thompson 1-2-0-8. Louisiana Tech, J.Smith 10-23-1-140, Elliott 3-6-0-23, (Team) 0-1-0-0.

RECEIVING_Mississippi St., D.Gray 4-19, D.Thomas 3-20, J.Thomas 2-25, Ae.Williams 1-28, Myles 1-21, Je.Jackson 1-14, Ju.Johnson 1-5. Louisiana Tech, Gaines 3-104, Veal 3-15, C.Powell 2-14, McKnight 2-13, B.Scott 2-8, Cousar 1-9.

MISSED FIELD GOALS_None.

