By The Associated Press

BC-FBC–Houston-Arizona Stats

Houston 19, Arizona 16

Houston 3 14 2 0—19 Arizona 3 7 3 3—16 First Quarter

HOU_FG Novikoff 25, 9:33

ARI_FG Pollack 45, 1:08

Second Quarter

HOU_Bonner 5 pass from Allen (Novikoff kick), 5:00

ARI_Green 1 run (Pollack kick), 2:22

HOU_Birden 3 run (Novikoff kick), :45

Third Quarter

HOU_safety, 10:53

ARI_FG Pollack 21, 1:48

Fourth Quarter

ARI_FG Pollack 42, 8:32

A_43,334.

___

HOU ARI First downs 18 21 Rushes-yards 37-158 39-152 Passing 225 219 Comp-Att-Int 25-32-2 22-37-1 Return Yards 111 25 Punts-Avg. 6-39.66 3-38.66 Fumbles-Lost 1-0 2-1 Penalties-Yards 10-110 4-35 Time of Possession 29:23 30:37

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Houston, Birden 14-83, Catalon 18-78, Bonner 0-0, (Team) 1-(minus 1), Allen 4-(minus 2). Arizona, Taylor 17-87, Dawkins 13-26, K.Tate 4-24, Green 5-15, de Beer 0-0.

PASSING_Houston, Allen 25-32-2-225. Arizona, K.Tate 5-8-1-41, Dawkins 17-29-0-178.

RECEIVING_Houston, Bonner 9-59, Dunbar 6-72, Leday 4-6, Birden 3-22, Corbin 1-49, Brooker 1-12, Catalon 1-5. Arizona, Wolma 5-38, S.Brown 4-79, Poindexter 4-38, Ellison 3-25, Peterson 2-17, Taylor 2-4, T.Johnson 1-13, Denson 1-5.

MISSED FIELD GOALS_Houston, Novikoff 38. Arizona, Pollack 30.

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.