By The Associated Press

BC-FBC–Hawaii-UCLA Stats

UCLA 56, Hawaii 23

Hawaii 0 7 7 9—23 UCLA 14 21 14 7—56 First Quarter

UCLA_Andrews 25 pass from Rosen (Molson kick), 6:43

UCLA_Howard 26 pass from Rosen (Molson kick), 1:16

Second Quarter

HAW_Saint Juste 4 pass from D.Brown (Trifonovitch kick), 11:52

UCLA_Felton 1 run (Molson kick), 7:00

UCLA_Andrews 9 pass from Rosen (Molson kick), 2:41

UCLA_Holmes 30 interception return (Molson kick), 2:34

Third Quarter

UCLA_Andrews 34 pass from Rosen (Molson kick), 13:03

HAW_Ursua 2 pass from D.Brown (Trifonovitch kick), 7:01

UCLA_Olorunfunmi 1 run (Molson kick), 4:49

Fourth Quarter

UCLA_C.Wilson 2 pass from Rosen (Molson kick), 11:40

HAW_safety, 7:38

HAW_McDonald 8 run (Trifonovitch kick), 5:48

A_50,444.

___

HAW UCLA First downs 25 25 Rushes-yards 42-281 26-132 Passing 234 373 Comp-Att-Int 24-39-1 24-29-0 Return Yards 71 120 Punts-Avg. 2-39.0 1-37.0 Fumbles-Lost 0-0 1-0 Penalties-Yards 8-80 10-83 Time of Possession 36:05 23:55

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Hawaii, Saint Juste 27-154, McDonald 3-75, Gaudion 1-19, Holly 7-19, Tuiasoa 1-11, D.Brown 3-3. UCLA, N.Starks 7-42, Felton 3-37, Olorunfunmi 6-32, Stephens 3-28, J.Starks 3-10, Gentosi 1-6, Modster 1-(minus 6), Rosen 2-(minus 17).

PASSING_Hawaii, D.Brown 23-38-1-227, Brownholtz 1-1-0-7. UCLA, C.Wilson 1-1-0-39, Modster 1-3-0-5, Rosen 22-25-0-329.

RECEIVING_Hawaii, Ursua 10-79, Ewaliko 3-40, Barker 3-36, Armstrong-Brown 2-16, Chung 1-37, ‘Unga 1-14, Kad.Greeley 1-7, Saint Juste 1-4, Torres 1-2, Timoteo 1-(minus 1). UCLA, Howard 7-110, Andrews 4-92, N.Starks 3-68, Pabico 3-47, C.Wilson 3-31, Massington 2-21, Stephens 1-5, Olorunfunmi 1-(minus 1).

MISSED FIELD GOALS_Hawaii, Meskell 50.

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.