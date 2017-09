By The Associated Press

BC-FBC–ETSU-James Madison Stats

James Madison 52, ETSU 10

ETSU 0 7 3 0 —10 James Madison 21 7 17 7 —52 First Quarter

JMU_Hyman 17 pass from Schor (Gray kick), 12:24.

JMU_Johnson 5 run (Gray kick), 9:02.

JMU_Hyman 6 pass from Schor (Gray kick), 5:14.

Second Quarter

JMU_Stapleton 3 pass from Schor (Gray kick), 6:06.

ETSU_Williams 33 interception return (Jerman kick), 1:11.

Third Quarter

JMU_Miller 41 punt return (Gray kick), 13:18.

JMU_Stapleton 4 pass from Schor (Gray kick), 6:12.

ETSU_FG Jerman 23, 3:36.

JMU_FG Gray 32, 0:20.

Fourth Quarter

JMU_Eldridge 10 pass from Schor (Gray kick), 6:05.

___

ETSU JMU First downs 14 24 Rushes-yards 32-57 39-122 Passing 118 304 Comp-Att-Int 12-27-1 25-33-1 Return Yards 89 151 Punts-Avg. 8-38.4 2-41.0 Fumbles-Lost 2-0 0-0 Penalty-Yards 4-32 9-100 Time of Possession 30:40 29:20

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_ETSU, B. Rodgers 7-21, A. Herink 8-14, J. Stinson 9-13, A. Heyward 1-5, M. Thompson 1-3, D. Monroe 6-1. James Madison, M. Marshall 9-31, T. Sharp 6-27, B. Schor 10-26, C. Johnson 10-25, T. Woods 4-13.

PASSING_ETSU, A. Herink 12-27-1-118. James Madison, B. Schor 25-33-1-304.

RECEIVING_ETSU, H. Wike 2-44, V. Lowe 3-20, A. Heyward 2-18, E. Wick 1-13, J. Gilliam 1-11, H. Hill 1-6, J. Shoulders 1-5, D. Dockery 1-1. James Madison, I. Hyman 6-93, D. Eldridge 6-80, R. Stapleton 8-64, J. Miller 3-50, M. Marshall 1-15, N. Carlton 1-2.

