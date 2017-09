By The Associated Press

BC-FBC–Buffalo-Kent St. Stats

Buffalo 27, Kent St. 13

Buffalo 7 13 7 0—27 Kent St. 0 13 0 0—13 First Quarter

BUF_Reed 18 run (Mitcheson kick), 8:01

Second Quarter

BUF_Reed 1 run (Mitcheson kick), 13:02

KNT_Price 75 pass from Crum (Hynes kick), 12:52

BUF_Reed 5 run (kick failed), 9:18

KNT_FG Hynes 33, 5:26

KNT_FG Hynes 20, :18

Third Quarter

BUF_Lefebvre 5 pass from D.Anderson (Mitcheson kick), 4:59

___

BUF KNT First downs 18 24 Rushes-yards 44-235 40-124 Passing 142 320 Comp-Att-Int 11-18-1 19-31-1 Return Yards 73 18 Punts-Avg. 3-36.0 4-41.75 Fumbles-Lost 0-0 0-0 Penalties-Yards 6-56 10-99 Time of Possession 30:16 29:44

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Buffalo, Reed 33-144, D.Anderson 5-76, T.Anderson 4-16, Martinez 1-1, (Team) 1-(minus 2). Kent St., Rankin 10-39, Price 4-27, Bollas 7-26, Matthews 6-19, K.Gamble 7-17, Adams 1-(minus 2), Crum 5-(minus 2).

PASSING_Buffalo, D.Anderson 11-18-1-142. Kent St., Crum 2-4-0-78, Price 0-1-1-0, Bollas 17-26-0-242.

RECEIVING_Buffalo, A.Johnson 4-67, Lefebvre 2-34, Mabry 2-18, Osborn 1-9, Martinez 1-9, Eiland 1-5. Kent St., Harrell 6-122, White 4-50, Rankin 4-49, Price 1-75, Woods 1-10, Brumfield 1-8, Rae.James 1-4, Matthews 1-2.

MISSED FIELD GOALS_Buffalo, Mitcheson 51, Mitcheson 25.

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.