BC-FBC–Alcorn St.-Texas Southern Stats

Alcorn St. 24, Texas Southern 17

Alcorn St. 14 0 7 3 —24 Texas Southern 7 0 7 3 —17 First Quarter

ALCN_Veals 45 pass Footman (McCullough kick), 12:17.

ALCN_Simmons 8 run (McCullough kick), 0:35.

TXSO_Jones 93 kickoff return (Cuevas kick), 0:22.

Third Quarter

ALCN_Footman 1 run (McCullough kick), 13:29.

TXSO_Woodard 2 run (Cuevas kick), 4:04.

Fourth Quarter

ALCN_FG McCullough 28, 11:21.

TXSO_FG Cuevas 49, 4:58.

ALCN TXSO First downs 20 17 Rushes-yards 36-244 27-112 Passing 241 183 Comp-Att-Int 14-25-0 23-44-1 Return Yards 55 168 Punts-Avg. 5-42.6 6-31.8 Fumbles-Lost 0-0 0-0 Penalty-Yards 8-83 5-45 Time of Possession 28:38 31:22

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Alcorn St., D. Turner 19-115, P. Simmons 10-88, L. Footman 7-41. Texas Southern, T. Cook 8-54, B. Woodard 18-53, D. Jones 1-5.

PASSING_Alcorn St., L. Footman 14-25-0-241. Texas Southern, D. DeLira 23-43-1-183.

RECEIVING_Alcorn St., N. Veals 6-140, C. Hughes 2-34, M. Warford 3-26, D. Turner 1-24, T. Johnson 2-17. Texas Southern, D. Kidsy 11-87, M. Smalls 5-70, M. Webb 3-16, D. Angelle 2-8, B. Woodard 2-2.

