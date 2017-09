BC-FBC–Albany (NY)-Elon Stats

By The Associated Press

Elon 6, Albany (NY) 0

Albany (NY) 0 0 0 0 —0 Elon 0 3 0 3 —6 Second Quarter

ELON_FG Johnson 23, 4:45.

Fourth Quarter

ELON_FG Johnson 27, 14:50.

ALBY ELON First downs 14 12 Rushes-yards 29-76 47-190 Passing 148 81 Comp-Att-Int 17-35-2 9-17-0 Return Yards 92 22 Punts-Avg. 7-38.1 7-38.1 Fumbles-Lost 2-2 1-1 Penalty-Yards 2-12 4-34 Time of Possession 30:23 29:37

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Albany (NY), K. Mofor 19-95, D. McDonald 1-(minus 2), N. Sussman 3-(minus 4), W. Brunson 6-(minus 13). Elon, M. Summers 39-171, D. Cheek 5-12, B. Cyphers 1-4, D. McNair 1-2.

PASSING_Albany (NY), W. Brunson 14-28-2-125, N. Sussman 3-7-0-23. Elon, D. Cheek 9-17-0-81.

RECEIVING_Albany (NY), A. Manzo-Lewis 5-41, J. Diggs 4-40, K. Mofor 3-26, A. Ellis 3-24, D. McDonald 1-12, L. Repetti 1-5. Elon, T. Lennon 2-47, C. Joyner 1-8, C. Taylor 1-7, T. Marsh 1-6, M. Summers 1-5, K. Weeks 2-4, D. McNair 1-4.

