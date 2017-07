World Swimming Championships Results

By The Associated Press

Budapest, Hungary Thursday, July 27

(Q-qualifies)

Men’s Finals 200-meter Medley

1. Chase Kalisz, USA, 1:55.56

2. Kosuke Hagino, Japan, 1:56.01

3. Wang Shun, China, 1:56.28

4. Max Litchfield, Britain, 1:56.86

5. Daiya Seto, Japan, 1:56.97

6. Qin Haiyang, China, 1:57.06

7. Philip Marvin Heintz, Germany, 1:57.43

8. Jeremy Desplanches, Switzerland, 1:57.50

100-meter Freestyle

1. Caeleb Remel Dressel, USA, 47.17

2. Nathan Adrian, USA, 47.87

3. Mehdy Metella, France, 47.89

4. Cameron McEvoy, Australia, 47.92

5. Duncan Scott, Britain, 48.11

5. Marcelo Chierighini, 48.11

7. Jack Cartwright, Australia, 48.24

8. Sergii Shevtsov, Ukraine, 48.26

Semifinals 200 meter Backstroke

1. Xu Jiayu, China, 1:54.79 0.53 Q

2. Ryan Murphy USA, 1:54.93 0.14 0.57 Q

3. Evgeny Rylov, Russia, 1:54.96 0.17 0.59 Q

4. Kliment Kolesnikov, Russia, 1:55.15 0.36 0.78 Q

5. Jacob Pebley, USA, 1:55.20 0.41 0.67 Q

6. Peter Bernek, Hungary, 1:55.79 1.00 0.61 Q

7. Ryosuke Irie, Japan, 1:55.79 1.00 0.61 Q

8. Danas Rapsys, Lithuania, 1:56.11 1.32 0.58 Q

200-meter Breaststroke

1. Anton Chupkov, Russia, 2:07.14 0.64 Q

2. Ippei Watanabe, Japan, 2:07.44 0.30 0.68 Q

3. Ross Murdoch, Britain, 2:07.72 0.58 0.63 Q

4. Yasuhiro Koseki, Japan, 2:07.80 0.66 0.68 Q

5. Kevin Cordes, USA, 2:08.40 1.26 0.71 Q

6. Ilya Khomenko, Russia, 2:08.58 1.44 0.67 Q

7. Matthew Wilson, Australia, 2:08.64 1.50 0.64 Q

8. Nic Fink, USA, 2:08.80 1.66 0.71 Q

Women’s Finals 4X200-meter Freestyle Relay

1. USA, 7:43039

2. China, 7:44.96

3. Australia, 7:48.51

4. Russia, 7:48.59

5. Japan, 7:50.43

6. Hungary, 7:51.33

7. Netherlands, 7:54.29

8. Canada, 7:55.57

50-meter Backstroke

1. Etiene Medeiros, Brazil, 27.14

2. Fu Yuanhui, China, 27.15

3. Aliaksandra Herasimenia, Belarus, 27.23

4. Emily Seebohm, Australia, 27.37

5. Kathleen Baker, USA, 27.50

6. Wang Xueer, China, 27.55

7. Holly Barratt, Australia, 27.60

8. Georgia Davies, Britain, 27.61

200-meter Butterfly

1. Mireia Belmonte, Spain, 2:05.26

2. Franziska Hentke, Germany, 2:05.39

3. Katinka Hosszu, Hungary, 2:06.02

4. An Sehyeon, Korea, 2:06.67

5. Zhang Yufei, China, 2:07.06

6. Suzuka Hasegawa, Japan, 2:07.43

7. Liliana Szilagyi, Hungary, 2:07.58

8. Zhou Yilin, China, 2:07.67

Semifinals 200-meter Breaststroke

1. Yuliya Efimova, Russia, 2:21.49 0.68 Q

2. Bethany Galat, USA, 2:21.86 0.37 0.67 Q

3. Taylor McKeown, Australia, 2:22.10 0.61 0.75 Q

4. Shi Jinglin, China, 2:23.17 1.68 0.70 Q

5. Kierra Smith, Canada, 2:23.18 1.69 0.76 Q

6. Jessica Vall, Spain, 2:23.49 2.00 0.73 Q

7. Molly Renshaw, Britain, 2:23.51 2.02 0.73 Q

8. Lilly KIng, USA, 2:23.81 2.32 0.70 Q

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.