NASCAR-XFINITY-Zippo 200 Results

By The Associated Press

Saturday At Watkins Glen International Watkins Glen, N.Y. Lap length: 2.45 miles (Start position in parentheses)

1. (2) Kyle Busch, Toyota, 82.

2. (1) Joey Logano, Ford, 82.

3. (5) Brad Keselowski, Ford, 82.

4. (7) Justin Allgaier, Chevrolet, 82.

5. (4) Paul Menard, Chevrolet, 82.

6. (10) Kevin Harvick, Ford, 82.

7. (11) Ty Dillon, Chevrolet, 82.

8. (6) Erik Jones, Toyota, 82.

9. (16) Brendan Gaughan, Chevrolet, 82.

10. (15) William Byron, Chevrolet, 82.

11. (8) Daniel Hemric, Chevrolet, 82.

12. (9) Cole Custer, Ford, 82.

13. (19) Matt Tifft, Toyota, 82.

14. (18) Brandon Jones, Chevrolet, 82.

15. (12) Ryan Reed, Ford, 82.

16. (27) Michael Annett, Chevrolet, 82.

17. (13) Brennan Poole, Chevrolet, 82.

18. (20) Elliott Sadler, Chevrolet, 81.

19. (29) Ross Chastain, Chevrolet, 81.

20. (23) Dylan Lupton, Toyota, 81.

21. (26) Dakoda Armstrong, Toyota, 81.

22. (14) Blake Koch, Chevrolet, 81.

23. (36) Harrison Rhodes, Chevrolet, 81.

24. (33) Garrett Smithley, Chevrolet, 81.

25. (17) Casey Mears, Ford, 80.

26. (38) Devin Jones, Chevrolet, 80.

27. (24) Ryan Sieg, Chevrolet, 80.

28. (28) Josh Bilicki, Chevrolet, 79.

29. (40) Joey Gase, Chevrolet, 79.

30. (37) David Starr, Chevrolet, 79.

31. (35) Enrique Baca, Toyota, 78.

32. (22) Spencer Gallagher, Chevrolet, 67.

33. (34) Brian Henderson, Chevrolet, Ignition, 59.

34. (32) Cody Ware, Dodge, Clutch, 52.

35. (21) Jeremy Clements, Chevrolet, Axle, 36.

36. (39) Stephen Young, Chevrolet, Transmission, 33.

37. (30) Timmy Hill, Dodge, Overheating, 27.

38. (31) Jeff Green, Chevrolet, Vibration, 26.

39. (25) JJ Yeley, Toyota, Engine, 16.

40. (3) Kyle Larson, Chevrolet, Engine, 12.

Race Statistaics

Average Speed of Race Winner: 92.569 mph.

Time of Race: 2:10:13. Margin of Victory: 1.049 Seconds.

Caution Flags: 5 for 15 laps.

Lead Changes: 8 among 5 drivers.

Lap Leaders: 0; K. Busch 1-16; B. Keselowski 17-20; D. Hemric 21-24; P. Menard 25-46; B. Keselowski 47-48; K. Busch 49-53; B. Gaughan 54-60; K. Busch 61-82.

Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): K. Busch 3 times for 43 laps; P. Menard 1 time for 22 laps; B. Gaughan 1 time for 7 laps; B. Keselowski 2 times for 6 laps; D. Hemric 1 time for 4 laps.

