NASCAR-Michigan 400 Results

Sunday At Michigan International Speedway

Brooklyn, Mich.

Lap length: 2 miles (Starting position in parentheses)

1. (9) Kyle Larson, Chevrolet, 202.

2. (13) Martin Truex Jr., Toyota, 202.

3. (8) Erik Jones, Toyota, 202.

4. (25) Ryan Newman, Chevrolet, 202.

5. (21) Trevor Bayne, Ford, 202.

6. (20) Chris Buescher, Chevrolet, 202.

7. (17) Austin Dillon, Chevrolet, 202.

8. (5) Chase Elliott, Chevrolet, 202.

9. (7) Jamie McMurray, Chevrolet, 202.

10. (6) Kyle Busch, Toyota, 202.

11. (15) Kurt Busch, Ford, 202.

12. (24) Aric Almirola, Ford, 202.

13. (3) Kevin Harvick, Ford, 202.

14. (19) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 202.

15. (12) Ryan Blaney, Ford, 202.

16. (10) Denny Hamlin, Toyota, 202.

17. (1) Brad Keselowski, Ford, 202.

18. (14) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 202.

19. (22) Jimmie Johnson, Chevrolet, 202.

20. (29) AJ Allmendinger, Chevrolet, 202.

21. (33) Ty Dillon, Chevrolet, 202.

22. (18) Danica Patrick, Ford, 202.

23. (11) Clint Bowyer, Ford, 202.

24. (4) Matt Kenseth, Toyota, 202.

25. (32) Landon Cassill, Ford, 200.

26. (27) Matt DiBenedetto, Ford, 200.

27. (26) Michael McDowell, Chevrolet, 200.

28. (2) Joey Logano, Ford, 200.

29. (31) Cole Whitt, Chevrolet, 199.

30. (28) David Ragan, Ford, 199.

31. (34) Corey LaJoie, Toyota, 199.

32. (35) Brett Moffitt, Toyota, 198.

33. (38) Reed Sorenson, Chevrolet, 197.

34. (30) Paul Menard, Chevrolet, Accident, 196.

35. (36) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 196.

36. (39) BJ McLeod, Chevrolet, 178.

37. (16) Daniel Suarez, Toyota, Accident, 138.

38. (23) Kasey Kahne, Chevrolet, Accident, 138.

39. (37) Derrike Cope, Toyota, Engine, 107.

RACE STATISTICS

Average Speed of Race Winner: 150.903 mph.

Time of Race: 2 Hours, 40 Minutes, 38 Seconds. Margin of Victory: 0.310 Seconds.

Caution Flags: 5 for 28 laps.

Lead Changes: 14 among 7 drivers.

Lap Leaders: B. Keselowski 1-42; E. Jones, 43-46; B. Keselowski 47-63; D. Suarez, 64-66; B. Keselowski 67-110; Kyle Busch 111-113; M. Truex Jr. 114-127; B. Keselowski 128; M. Truex Jr. 129-159; E. Jones, 160; B. Keselowski 161; D. Hamlin 162-177; Kyle Busch 178-188; M. Truex Jr. 189-200; K. Larson 201-202.

Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): B. Keselowski 5 times for 105 laps; M. Truex Jr. 3 times for 57 laps; D. Hamlin 1 time for 16 laps; Kyle Busch 2 times for 14 laps; E. Jones, 2 times for 5 laps; D. Suarez, 1 time for 3 laps; K. Larson 1 time for 2 laps.

