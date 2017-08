IMSA-SportsCar Championship Results

By The Associated Press

Sunday At Virginia International Raceway road course Alton, Va. Lap length: 3.27 miles (Starting position in parentheses)

1. (6) Jan Magnussen, Antonio Garcia, Chevrolet Corvette C7.R, 93 laps, 113.133 mph.

2. (7) Richard Westbrook, Ryan Briscoe, Ford GT, 93, 112.992.

3.. (4) Giancarlo Fisichella , Toni Vilander, Ferrari 488 GTE, 93, 112.985.

4. (2) Alexander Sims, Bill Auberlen, BMW M6 GTLM, 93, 112.806.

5. (1) Joey Hand, Dirk Mueller, Ford GT, 93, 112.343.

6. (5) Tommy Milner, Oliver Gavin, Chevrolet Corvette C7.R, 92, 112.128.

7. (8) Laurens Vanthoor, Gianmaria Bruni, Porsche 911 RSR, 92, 111.894.

8. (9) Dirk Werner, Patrick Pilet, Porsche 911 RSR, 92, 111.413.

9. z-(10) Jeroen Mul, Corey Lewis, Lamborghini Huracán GT3, 91, 110.085.

10. (11) Jesse Krohn, Jens Klingmann, BMW M6 GT3, 91, 110.074.

11. (13) Jeroen Bleekemolen, Trent Hindman, Mercedes AMG GT3, 90, 109.463.

12. (19) Christina Nielsen, Alessandro Balzan, Ferrari 488 GT3, 90, 109.267.

13. (16) Madison Snow, Bryan Sellers, Lamborghini Huracán GT3, 90, 108.840.

14. (22) Cooper MacNeil, Gunnar Jeannette, Porsche 911 GT3 R, 89, 107.935.

15. (15) Sage Karam, Robert Alon, Lexus RC F GT3, 89, 107.587.

16. (24) Jonathan Bennett, Colin Braun, Porsche 911 GT3 R, 89, 107.546.

17. (17) Daniel Morad, Patrick Long, Porsche 911 GT3 R, 88, 107.060.

18. (20) Patrick Lindsey, Joerg Bergmeister, Porsche 911 GT3 R, 88, 106.786.

19. (25) Dan Knox, Mike Skeen, Mercedes-AMG GT3, 87, 105.053.

20. (12) Andrew Davis, Lawson Aschenbach, Audi R8 LMS GT3, 86, 104.128.

21. (3) John Edwards, Martin Tomczyk, BMW M6 GTLM, 72, 98.443.

22. (14) Jack Hawksworth, Scott Pruett, Lexus RC F GT3, 71, 108.703.

23. (21) Oswaldo Negri Jr., Jeff Segal, Acura NSX GT3, 26, 104.417.

24. (18) Katherine Legge, Andy Lally, Acura NSX GT3, 22, 91.234.

25. (23) Kenny Habul, Tristan Vautier, Mercedes AMG GT3, 6, 44.392

z-GT Daytona class winner

RACE STATISTICS

Time of race: 02:41:17.089

Margin of victory: 12.031 seconds

Race Distance: 304.110 miles

