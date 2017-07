NHRA Pairings

By The Associated Press

Saturday At Sonoma Raceway Sonoma, Calif.

Pairings based on results in qualifying, which ended Saturday. DNQs listed below pairings.

Top Fuel

1. Leah Pritchett, 3.669 seconds, 328.38 mph vs. 16. Terry Haddock, 8.133, 86.62. 2. Brittany Force, 3.689, 330.63 vs. 15. Steven Chrisman, 5.152, 141.82. 3. Doug Kalitta, 3.694, 331.28 vs. 14. Shawn Reed, 4.116, 234.33. 4. Antron Brown, 3.705, 329.42 vs. 13. Troy Buff, 3.860, 314.02. 5. Tony Schumacher, 3.709, 328.30 vs. 12. Scott Palmer, 3.828, 324.59. 6. Steve Torrence, 3.718, 328.78 vs. 11. Troy Coughlin Jr., 3.824, 296.18. 7. Shawn Langdon, 3.722, 327.59 vs. 10. Mike Salinas, 3.779, 324.67. 8. Clay Millican, 3.744, 328.54 vs. 9. Terry McMillen, 3.757, 315.12.

Funny Car

1. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.807, 339.87 vs. 16. Tim Gibbons, Chevy Impala, 7.251, 101.51. 2. John Force, Camaro, 3.848, 337.16 vs. 15. Jeff Diehl, Toyota Solara, 4.093, 310.48. 3. Jack Beckman, Dodge Charger, 3.854, 328.70 vs. 14. Jonnie Lindberg, Toyota Camry, 4.079, 311.77. 4. Courtney Force, Camaro, 3.889, 329.91 vs. 13. Jim Campbell, Charger, 4.019, 310.84. 5. Tommy Johnson Jr., Charger, 3.896, 327.43 vs. 12. Ron Capps, Charger, 4.000, 321.96. 6. Matt Hagan, Charger, 3.904, 330.39 vs. 11. Del Worsham, Camry, 3.959, 328.94. 7. Alexis DeJoria, Camry, 3.926, 331.20 vs. 10. J.R. Todd, Camry, 3.947, 329.50. 8. Tim Wilkerson, Ford Mustang, 3.935, 325.30 vs. 9. Cruz Pedregon, Camry, 3.935, 319.60.

Pro Stock

1. Drew Skillman, Chevy Camaro, 6.538, 211.73 vs. Bye. 2. Bo Butner, Camaro, 6.546, 211.66 vs. 15. Erica Enders, Camaro, 6.949, 211.89. 3. Greg Anderson, Camaro, 6.553, 212.46 vs. 14. Tom Huggins, Dodge Dart, 6.709, 206.80. 4. Jason Line, Camaro, 6.553, 212.13 vs. 13. Steve Graham, Camaro, 6.679, 209.26. 5. Tanner Gray, Camaro, 6.570, 211.20 vs. 12. Alan Prusiensky, Dart, 6.625, 209.14. 6. Vincent Nobile, Camaro, 6.571, 211.89 vs. 11. Matt Hartford, Camaro, 6.614, 209.20. 7. Chris McGaha, Camaro, 6.576, 211.63 vs. 10. Deric Kramer, Dart, 6.610, 209.17. 8. Allen Johnson, Dart, 6.578, 211.03 vs. 9. Jeg Coughlin, Camaro, 6.598, 210.97.

Pro Stock Motorcycle

1. Matt Smith, Victory, 6.771, 198.70 vs. 16. Steve Johnson, Suzuki, 6.890, 196.56. 2. Hector Arana Jr, Buell, 6.773, 197.91 vs. 15. Cory Reed, Victory, 6.889, 191.46. 3. LE Tonglet, Suzuki, 6.783, 197.02 vs. 14. Freddie Camarena, Suzuki, 6.888, 197.10. 4. Jerry Savoie, Suzuki, 6.784, 197.33 vs. 13. Angelle Sampey, Victory, 6.874, 195.14. 5. Scotty Pollacheck, Suzuki, 6.791, 196.99 vs. 12. Andrew Hines, Harley-Davidson, 6.844, 199.55. 6. Angie Smith, Buell, 6.811, 195.96 vs. 11. Melissa Surber, Buell, 6.841, 194.94. 7. Karen Stoffer, Suzuki, 6.811, 196.30 vs. 10. Joey Gladstone, Suzuki, 6.839, 196.33. 8. Chip Ellis, Victory, 6.835, 195.62 vs. 9. Eddie Krawiec, Harley-Davidson, 6.837, 198.88. Did Not Qualify: 17. Scott Bottorff, 6.992, 191.08. 18. Charles Sullivan, 7.140, 187.36. 19. Lance Bonham, 7.237, 184.83. 20. James Surber, 7.353, 185.23. 21. Andie Rawlings, 7.618, 170.17.

Final results from the fourth annual Mickey Thompson NHRA Pro Bike Battle. The race is a special race within a race based on qualifying throughout the year.

Mickey Thompson Pro Bike Battle

LE Tonglet, Suzuki, 6.827, 196.07 def. Eddie Krawiec, Harley-Davidson, Foul – Centerline.

Round-by-round results Round One

Jerry Savoie, Suzuki, 6.784, 195.05 def. Hector Arana Jr, Buell, Foul – Red Light

LE Tonglet, Suzuki, 6.830, 196.96 def. Angelle Sampey, 10.261, 69.39

Eddie Krawiec, Harley-Davidson, 6.851, 198.88 def. Chip Ellis, 6.950, 195.62

Andrew Hines, Harley-Davidson, 6.866, 199.55 def. Matt Smith, 6.879, 198.00

Semifinals

Krawiec, 6.840, 196.67 def. Savoie, Foul – Red Light

Tonglet, 6.783, 197.02 def. Hines, 6.844, 197.42.

Final

Tonglet, 6.827, 196.07 def. Krawiec, Foul – Centerline.

