NASCAR _ XFINITY Series – American Ethanol E15 250 Results

By The Associated Press

Saturday At Iowa Speedway Newton, Iowa

(Starting position in parentheses)

1. (6) William Byron, Chevrolet, 250.

2. (22) Ryan Sieg, Chevrolet, 250.

3. (15) Tyler Reddick, Chevrolet, 250.

4. (14) Ross Chastain, Chevrolet, 250.

5. (7) Dakoda Armstrong, Toyota, 250.

6. (20) Michael Annett, Chevrolet, 250.

7. (18) Jeremy Clements, Chevrolet, 250.

8. (4) Elliott Sadler, Chevrolet, 250.

9. (5) Justin Allgaier, Chevrolet, 250.

10. (31) Garrett Smithley, Chevrolet, 250.

11. (30) Tommy Joe Martins, Chevrolet, 250.

12. (27) Quin Houff, Chevrolet, 250.

13. (25) JJ Yeley, Toyota, 250.

14. (32) David Starr, Chevrolet, 250.

15. (28) Dylan Lupton, Toyota, 250.

16. (1) Christopher Bell, Toyota, 250.

17. (26) BJ McLeod, Chevrolet, 250.

18. (37) Joey Gase, Chevrolet, 250.

19. (17) Ryan Reed, Ford, 250.

20. (21) Ben Kennedy, Chevrolet, 249.

21. (11) Daniel Hemric, Chevrolet, 249.

22. (9) Matt Tifft, Toyota, 249.

23. (23) Brandon Jones, Chevrolet, 249.

24. (24) Cole Custer, Ford, 249.

25. (13) Blake Koch, Chevrolet, 249.

26. (16) Brendan Gaughan, Chevrolet, 249.

27. (8) Brennan Poole, Chevrolet, 249.

28. (38) Timmy Hill, Dodge, 247.

29. (34) Ray Black II, Chevrolet, 246.

30. (19) Spencer Gallagher, Chevrolet, 244.

31. (2) Kyle Benjamin, Toyota, 241.

32. (12) Scott Lagasse Jr., Chevrolet, 236.

33. (33) Dexter Bean, Chevrolet, Accident, 161.

34. (10) Ty Majeski, Ford, Accident, 143.

35. (40) Mike Harmon, Dodge, Engine, 121.

36. (29) Harrison Rhodes, Chevrolet, Engine, 118.

37. (3) Sam Hornish Jr., Ford, Accident, 78.

38. (39) Carl Long, Toyota, Brakes, 18.

39. (36) Morgan Shepherd, Chevrolet, Vibration, 16.

40. (35) Jeff Green, Chevrolet, Electrical, 6.

___

Average Speed of Race Winner: 85.859 mph.

Time of Race: 2 Hrs, 32 Mins, 52 Secs. Margin of Victory: 1.140 Seconds.

Caution Flags: 9 for 65 laps.

Lead Changes: 11 among 6 drivers.

Lap Leaders: C. Bell(i) 1-64; R. Black II 65; W. Byron 66-86; J. Allgaier 87-91; W. Byron 92-103; C. Bell 104-114; B. Gaughan 115-123; W. Byron 124-142; C. Bell 143-219; W. Byron 220-224; D. Lupton 225-229; W. Byron 230-250.

Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): C. Bell 3 times for 152 laps; W. Byron 5 times for 78 laps; B. Gaughan 1 time for 9 laps; J. Allgaier 1 time for 5 laps; D. Lupton 1 time for 5 laps; R. Black II 1 time for 1 lap.