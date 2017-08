FC Dallas-Sporting Kansas City, Sums

By The Associated Press

FC Dallas 0 0—0 Sporting Kansas City 1 1—2

First half_1, Sporting Kansas City, Rubio 2 (Zusi), 42nd minute.

Second half_2, Sporting Kansas City, Fernandes 7 (Zusi), 92nd.

Goalies_FC Dallas, Jesse Gonzalez; Sporting Kansas City, Tim Melia.

Yellow Cards_Sanchez, Montreal, 48th; Figueroa, FC Dallas, 80th.

Red Cards_None.

Referee_Armando Villarreal. Assistant Referees_Peter Manikowski, Andrew Bigelow. 4th Official_Mark Kadlecik.

A_19,869 (19,869)

___

Lineups

FC Dallas_Jesse Gonzalez; Hernan Grana, Walker Zimmerman, Matt Hedges, Maynor Figueroa; Michael Barrios (Coy Craft, 79th), Carlos Gruezo, Kellyn Acosta, Roland Lamah (Ryan Hollingshead, 75th); Cristian Colman (Tesho Akindele, 65th), Maximiliano Urriti.

Sporting Kansas City_Tim Melia; Graham Zusi, Ike Opara, Matt Besler, Jimmy Medranda; Roger Espinoza, Ilie Sanchez, Benny Feilhaber (Latif Blessing, 93rd); Daniel Salloi (Erik Palmer-Brown, 83rd), Diego Rubio, Cristian Lobato (Gerso Fernandes, 68th).

