Earthquakes-Real Salt Lake, Sums

By The Associated Press

San Jose 0 0—0 Real Salt Lake 1 3—4

First half_1, Real Salt Lake, Silva, 4 (Rusnak), 29th minute.

Second half_2, Real Salt Lake, Savarino, 4, 68th. 3, Real Salt Lake, Rusnak, 6 (Plata), 80th. 4, Real Salt Lake, Movsisyan, 7, 94th.

Goalies_San Jose, Andrew Tarbell, David Bingham; Real Salt Lake, Nick Rimando, Lalo Fernandez.

Yellow Cards_Mulholland, Real Salt Lake, 24th; Affolter, San Jose, 31st; Godoy, San Jose, 33rd; Beckerman, Real Salt Lake, 60th.

Red Cards_Godoy, San Jose, 61st.

Referee_Silviu Petrescu. Assistant Referee_Claudiu Badea, Anthony Vasoli. 4th Official_Daniel Radford.

A_17,460 (20,213)

___

Lineups

San Jose_Andrew Tarbell; Francois Affolter (Andres Imperiale, 59th), Victor Bernardez, Kofi Sarkodie; Fatai Alashe, Anibal Godoy, Valeri Qazaishvili (Danny Hoesen, 74th), Shea Salinas, Tommy Thompson; Quincy Amarikwa (Jackson Yueill, 65th), Chris Wondolowski.

Real Salt Lake_Nick Rimando; Tony Beltran, Justen Glad, David Horst; Danilo Acosta, Kyle Beckerman, Luke Mulholland, Albert Rusnak (Sebastian Saucedo, 83rd), Jefferson Savarino (Brooks Lennon, 71st), Luis Silva (Yura Movsisyan, 83rd); Joao Plata.

