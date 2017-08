Colorado-Real Salt Lake, Sums

By The Associated Press

Colorado 0 1—1 Real Salt Lake 1 3—4

First half_1, Real Salt Lake, Plata 7 (Rusnak), 41st minute.

Second half_2, Real Salt Lake, Silva 5 (PK), 50th. 3, Colorado, Gatt 1 (Azira), 82nd. 4, Real Salt Lake, Silva 6 (Lennon), 92nd. 5, Real Salt Lake, Lennon 2 (Saucedo, Mulholland), 96th

Goalies_Colorado, Tim Howard; Real Salt Lake, Nick Rimando.

Yellow Cards_Glad, Real Salt Lake, 32nd; Silva, Real Salt Lake, 50th.

Red Cards_Acosta, Real Salt Lake, 57th.

Referee_Armando Villareal. Assistant Referees_Jose da Silva, Nick Uranga. 4th Official_Younes Marrakchi.

A_18,855 (21,030)

___

Lineups

Colorado_Tim Howard; Marlon Hairston, Eric Miller, Axel Sjoberg, Mekeil Williams; Bismark Boateng (Micheal Azira, 46th), Luis Gil (Alan Gordon, 68th), Mohammed Saeid (Joshua Gatt, 62nd); Shkelzen Gashi, Kevin Doyls, Dominique Badji.

Real Salt Lake_Nick Rimando; Tony Beltran, David Horst, Justen Glad, Danilo Acosta; Sunny, Luke Mulholland, Jefferson Savarino (Chris Wingert, 63rd), Albert Rusnak, Joao Plata (Brooks Lennon, 73rd); Luis Silva (Sebastian Saucedo, 95th).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.