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Minnesota United-NYC FC, Sums

By The Associated Press June 29, 2017 9:52 pm 06/29/2017 09:52pm
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Minnesota 1 0—1
New York City 1 2—3

First half_1, Minnesota, Ramirez, 10, 10th minute. 2, New York City, Callens, 2 (Sweat), 38th.

Second half_3, New York City, Harrison, 8 (Wallace), 52nd. 4, New York City, Villa, 11 (Harrison), 63rd.

Goalies_Minnesota, Bobby Shuttleworth; New York City, Eirik Johansen.

Yellow Cards_Molino, Minnesota, 23rd; Villa, New York City, 49th; Venegas, Minnesota, 49th; Wallace, New York City, 68th.

Referee_Armando Villarreal. Assistant Referee_Peter Manikowski, Brian Dunn. Fourth Official_Mark Kadlecik.

A_21,572 (28,940)

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Lineups

Minnesota_Bobby Shuttleworth; Francisco Calvo, Jermaine Taylor, Jerome Thiesson, Kevin Venegas; Ibson, Sam Cronin, Miguel Ibarra (Ismaila Jome, 73rd), Kevin Molino, Johan Venegas; Christian Ramirez.

New York City_Eirik Johansen; Alexander Callens, Maxime Chanot, Ronald Matarrita (Mikey Lopez, 9th), Ben Sweat; Jack Harrison, Yangel Herrera, Thomas McNamara (Frederic Brillant, 84th), Alexander Ring; David Villa, Rodney Wallace (Andrea Pirlo, 78th).

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Home » Latest News » Sports » MLS News » Minnesota United-NYC FC, Sums
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