Minnesota United-NYC FC, Sums

|Minnesota
|1
|0—1
|New York City
|1
|2—3
First half_1, Minnesota, Ramirez, 10, 10th minute. 2, New York City, Callens, 2 (Sweat), 38th.
Second half_3, New York City, Harrison, 8 (Wallace), 52nd. 4, New York City, Villa, 11 (Harrison), 63rd.
Goalies_Minnesota, Bobby Shuttleworth; New York City, Eirik Johansen.
Yellow Cards_Molino, Minnesota, 23rd; Villa, New York City, 49th; Venegas, Minnesota, 49th; Wallace, New York City, 68th.
Referee_Armando Villarreal. Assistant Referee_Peter Manikowski, Brian Dunn. Fourth Official_Mark Kadlecik.
A_21,572 (28,940)
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Minnesota_Bobby Shuttleworth; Francisco Calvo, Jermaine Taylor, Jerome Thiesson, Kevin Venegas; Ibson, Sam Cronin, Miguel Ibarra (Ismaila Jome, 73rd), Kevin Molino, Johan Venegas; Christian Ramirez.
New York City_Eirik Johansen; Alexander Callens, Maxime Chanot, Ronald Matarrita (Mikey Lopez, 9th), Ben Sweat; Jack Harrison, Yangel Herrera, Thomas McNamara (Frederic Brillant, 84th), Alexander Ring; David Villa, Rodney Wallace (Andrea Pirlo, 78th).