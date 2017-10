By The Associated Press

BC-BBA–STAX01

MAJOR LEAGUE BATTING By The Associated Press AMERICAN LEAGUE TEAM BATTING AB R H HR RBI ©Avg Houston 5611 896 1581 238 854 .282 Cleveland 5511 818 1449 212 780 .263 New York 5594 858 1463 241 821 .262 Baltimore 5650 743 1469 232 713 .260 Minnesota 5557 815 1443 206 781 .260 Kansas City 5536 702 1436 193 660 .259 Seattle 5551 750 1436 200 714 .259 Boston 5669 785 1461 168 735 .258 Detroit 5556 735 1435 187 699 .258 Chicago 5513 706 1412 186 670 .256 Oakland 5464 739 1344 234 708 .246 Tampa Bay 5478 694 1340 228 671 .245 Texas 5430 799 1326 237 756 .244 Los Angeles 5415 710 1314 186 678 .243 Toronto 5499 693 1320 222 661 .240

INDIVIDUAL BATTING AB R H HR RBI ©Avg Altuve Hou 590 112 204 24 81 .346 A.Garcia ChW 518 75 171 18 80 .330 Hosmer KC 603 98 192 25 94 .318 Jo.Ramirez Cle 585 107 186 29 83 .318 Reddick Hou 477 77 150 13 82 .314 Trout LAA 402 92 123 33 72 .306 Mauer Min 525 69 160 7 71 .305 Abreu ChW 621 95 189 33 102 .304 Ma.Gonzalez Hou 455 67 138 23 90 .303 Cain KC 584 86 175 15 49 .300 Segura Sea 524 80 157 11 45 .300 Gurriel Hou 529 69 158 18 75 .299 Andrus Tex 643 100 191 20 88 .297 Mancini Bal 543 65 159 24 78 .293 Schoop Bal 622 92 182 32 105 .293 E.Rosario Min 542 79 157 27 78 .290 Cruz Sea 556 91 160 39 119 .288 Merrifield KC 587 80 169 19 78 .288 Gregorius NYY 534 73 153 25 87 .287 A.Jones Bal 597 82 170 26 73 .285 Bregman Hou 556 88 158 19 71 .284 Judge NYY 542 128 154 52 114 .284 Springer Hou 548 112 155 34 85 .283 Dickerson TB 588 84 166 27 62 .282 Cano Sea 592 79 166 23 97 .280 Justin Upton Det 459 81 128 28 94 .279 A.Simmons LAA 589 77 164 14 69 .278 G.Sanchez NYY 471 79 131 33 90 .278 Lowrie Oak 567 86 157 14 69 .277 Gamel Sea 509 68 140 11 59 .275 Bogaerts Bos 571 94 156 10 62 .273 Headley NYY 512 77 140 12 61 .273 Lindor Cle 651 99 178 33 89 .273 Castellanos Det 614 73 167 26 101 .272 Moustakas KC 555 75 151 38 85 .272 Benintendi Bos 573 84 155 20 90 .271 Healy Oak 576 66 156 25 78 .271 Smoak Tor 560 85 151 38 90 .270 Dozier Min 617 106 166 34 93 .269 Y.Sanchez ChW 484 63 129 12 59 .267 Betts Bos 628 101 166 24 102 .264 Gardner NYY 594 96 157 21 63 .264 Choo Tex 544 96 142 22 78 .261 Longoria TB 613 71 160 20 86 .261 M.Machado Bal 630 81 163 33 95 .259 C.Santana Cle 571 90 148 23 79 .259 Encarnacion Cle 554 96 143 38 107 .258 T.Anderson ChW 587 72 151 17 56 .257 Pillar Tor 587 72 150 16 42 .256 Polanco Min 488 60 125 13 74 .256 Buxton Min 462 69 117 16 51 .253 Mazara Tex 554 64 140 20 101 .253 A.Escobar KC 599 71 150 6 54 .250 Morales Tor 557 67 139 28 85 .250 Mi.Cabrera Det 469 50 117 16 60 .249 Seager Sea 578 72 144 27 88 .249 K.Davis Oak 566 91 140 43 110 .247 Moreland Bos 508 73 125 22 79 .246 Morrison TB 512 75 126 38 85 .246 Bradley Jr. Bos 482 58 118 17 63 .245 K.Calhoun LAA 569 77 139 19 71 .244 Joyce Oak 469 78 114 25 68 .243 Kepler Min 511 67 124 19 69 .243 H.Ramirez Bos 496 58 120 23 62 .242 Pujols LAA 593 53 143 23 101 .241 Souza Jr. TB 523 78 125 30 78 .239 Kinsler Det 551 90 130 22 52 .236 Trumbo Bal 559 79 131 23 65 .234 Beltran Hou 467 60 108 14 51 .231 C.Davis Bal 456 65 98 26 61 .215 Gallo Tex 449 85 94 41 80 .209 Gordon KC 476 52 99 9 45 .208 Odor Tex 607 79 124 30 75 .204 Bautista Tor 587 92 119 23 65 .203

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.