White Sox 8, Giants 1

By The Associated Press

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Span cf 3 0 0 0 1 1 .266 Panik 2b 3 0 0 0 1 0 .282 Posey c 3 0 2 0 1 0 .320 Federowicz c 0 0 0 0 0 0 .200 Crawford ss 4 0 0 0 0 3 .247 Sandoval 3b 3 0 0 0 0 1 .195 Tomlinson 3b 1 0 1 0 0 0 .268 Parker dh 4 1 1 1 0 1 .244 Williamson rf 4 0 1 0 0 1 .216 Hernandez lf 3 0 0 0 0 1 .254 Jones 1b 3 0 0 0 0 2 .185 Totals 31 1 5 1 3 10

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Anderson ss 4 1 3 1 0 1 .252 Moncada 2b 4 0 1 0 0 2 .182 Abreu 1b 3 2 2 3 1 0 .302 Garcia rf 4 1 2 0 0 0 .322 Davidson dh 4 0 1 1 0 1 .223 Smith c 4 1 1 0 0 0 .280 Liriano lf 4 1 1 0 0 0 .222 Sanchez 3b 4 2 2 1 0 0 .268 Engel cf 4 0 0 0 0 3 .176 Totals 35 8 13 6 1 7

San Francisco 010 000 000—1 5 1 Chicago 050 011 10x—8 13 0

E_Williamson (2). LOB_San Francisco 6, Chicago 4. 2B_Anderson (24), Davidson (13), Sanchez (15). 3B_Sanchez (8). HR_Parker (3), off Fulmer; Abreu (30), off Bumgarner; Abreu (31), off Suarez. RBIs_Parker (18), Anderson (50), Abreu 3 (90), Davidson (59), Sanchez (51). SB_Anderson 2 (9).

Runners left in scoring position_San Francisco 1 (Sandoval); Chicago 2 (Davidson, Smith). RISP_San Francisco 0 for 2; Chicago 3 for 8.

GIDP_Williamson, Abreu.

DP_San Francisco 1 (Crawford, Panik, Jones); Chicago 1 (Anderson, Abreu).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Bumgarner, L, 3-8 5 10 6 6 1 4 91 3.55 Suarez 2 3 2 2 0 3 37 5.86 Dyson 1 0 0 0 0 0 12 5.96 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Fulmer, W, 2-1 6 3 1 1 3 9 98 6.00 Infante 1 0 0 0 0 0 8 3.47 Fry 1 1 0 0 0 0 15 13.50 Volstad 1 1 0 0 0 1 11 0.00

WP_Suarez.

Umpires_Home, Eric Cooper; First, Adrian Johnson; Second, Gabe Morales; Third, Stu Scheurwater.

T_2:47. A_16,458 (40,615).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.