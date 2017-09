White Sox 4, Angels 2

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Calhoun rf 4 0 0 0 0 1 .243 Trout cf 3 1 1 1 1 0 .309 Upton lf 4 0 1 0 0 2 .278 Pujols dh 4 0 0 0 0 2 .240 Phillips 2b 4 0 0 0 0 1 .286 Simmons ss 4 1 2 0 0 1 .278 Valbuena 3b 3 0 0 0 1 1 .192 Cron 1b 3 0 0 0 0 3 .248 Maldonado c 3 0 1 1 0 0 .219 Totals 32 2 5 2 2 11

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Sanchez 2b 4 0 1 0 0 1 .264 Anderson ss 4 1 0 0 0 3 .263 Garcia rf 4 1 1 0 0 0 .330 Davidson 1b 3 1 0 1 0 1 .221 Delmonico lf 4 1 2 2 0 1 .262 Liriano dh 4 0 1 0 0 1 .226 Narvaez c 2 0 1 0 1 0 .277 a-Smith ph-c 1 0 0 0 0 0 .280 Saladino 3b 2 0 1 0 1 0 .185 Engel cf 2 0 0 1 0 1 .175 Totals 30 4 7 4 2 8

Los Angeles 010 010 000—2 5 1 Chicago 201 001 00x—4 7 0

a-grounded out for Narvaez in the 8th.

E_Simmons (13). LOB_Los Angeles 5, Chicago 6. 2B_Delmonico (3). 3B_Garcia (5). HR_Trout (30), off Shields. RBIs_Trout (67), Maldonado (38), Davidson (68), Delmonico 2 (20), Engel (21). SB_Trout (22), Upton (13). SF_Davidson. S_Engel.

Runners left in scoring position_Los Angeles 4 (Calhoun, Pujols, Phillips, Valbuena); Chicago 4 (Sanchez 2, Anderson, Liriano). RISP_Los Angeles 1 for 7; Chicago 1 for 11.

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Nolasco, L, 6-15 5 7 4 2 1 4 91 5.02 Alvarez 1-3 0 0 0 0 0 1 3.91 Wood 2-3 0 0 0 1 1 13 5.55 Ramirez 1 0 0 0 0 2 16 2.13 Chavez 1 0 0 0 0 1 15 5.24 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Shields, W, 5-7 7 4 2 2 2 8 103 5.23 Bummer, H, 6 1-3 0 0 0 0 1 7 4.87 Infante, H, 4 2-3 0 0 0 0 1 11 3.31 Minaya, S, 7-8 1 1 0 0 0 1 16 4.75

Nolasco pitched to 2 batters in the 6th.

Inherited runners-scored_Alvarez 2-0, Wood 2-1.

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Mike Winters; Second, Marty Foster; Third, John Tumpane.

T_2:59. A_13,443 (40,615).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.