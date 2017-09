Twins 16, Padres 0

By The Associated Press

San Diego Minnesota ab r h bi ab r h bi Margot cf 2 0 0 0 B.Dzier 2b 4 1 3 1 Cordoba cf 2 0 0 0 Gimenez pr-lf 0 1 0 0 Asuaje 2b 4 0 1 0 Mauer 1b 4 1 1 2 Solarte dh 4 0 1 0 K.Vrgas 1b 1 1 1 3 Myers 1b 3 0 0 0 J.Plnco ss 4 1 1 2 Spngnbr 3b 3 0 0 0 Goodrum ph-2b 1 0 1 0 Blash rf 4 0 0 0 E.Escbr 3b 4 1 1 1 Aybar ss 3 0 1 0 Buxton cf 3 1 1 0 Szczur lf 3 0 0 0 Granite ph-cf 2 0 0 0 Hedges c 2 0 1 0 E.Rsrio rf 5 2 2 2 Torrens c 1 0 0 0 Grssman dh 5 2 2 0 J.Cstro c 4 3 3 4 Garver c 1 0 0 0 Adranza lf-ss 4 2 2 1 Totals 31 0 4 0 Totals 42 16 18 16

San Diego 000 000 000— 0 Minnesota 162 211 30x—16

E_J.Polanco (18). DP_Minnesota 1. LOB_San Diego 6, Minnesota 4. 2B_Buxton (11), Grossman (21). 3B_B.Dozier (4). HR_B.Dozier (30), K.Vargas (11), J.Polanco (11), E.Escobar (18), E.Rosario (22), J.Castro 2 (9).

IP H R ER BB SO San Diego Wood L,3-6 2 1-3 9 9 9 1 2 Valdez 2 2-3 5 3 3 0 1 Mazzoni 1 1-3 4 4 4 0 1 McGrath 1 2-3 0 0 0 0 2 Minnesota Gibson W,10-10 6 4 0 0 0 6 Perkins 1 0 0 0 1 0 Tonkin 1 0 0 0 0 1 Moya 1 0 0 0 1 1

HBP_by Mazzoni (Dozier).

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Jim Reynolds; Second, Doug Eddings; Third, Ben May.

T_2:59. A_28,852 (39,021).

