Twins 12, Tigers 1

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Dozier 2b 4 1 0 0 1 2 .258 Goodrum 2b 0 0 0 0 1 0 .083 Mauer 1b 4 2 3 2 1 0 .311 Vargas 1b 1 0 0 0 0 1 .256 Polanco ss 4 1 3 1 1 0 .258 b-Adrianza ph-ss 1 0 0 0 0 0 .264 Rosario lf 5 1 1 1 0 2 .289 Granite lf 0 0 0 0 1 0 .225 Escobar 3b 5 3 2 1 1 0 .251 Kepler rf 5 1 2 2 0 1 .242 Buxton cf 4 1 1 2 1 0 .252 Castro c 3 0 1 2 2 1 .234 Garver c 0 0 0 0 0 0 .211 Grossman dh 3 2 1 1 1 0 .246 Totals 39 12 14 12 10 7

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Kinsler 2b 4 0 0 0 0 1 .234 Romine 2b 0 0 0 0 0 0 .231 Candelario 3b 4 0 2 1 0 1 .294 Cabrera 1b 2 0 1 0 1 1 .250 a-Navarro ph-1b 1 0 0 0 0 1 .211 Castellanos rf 4 0 0 0 0 0 .269 Mahtook lf 4 0 1 0 0 1 .277 McCann c 3 0 0 0 0 1 .261 Holaday c 1 0 0 0 0 0 .267 Hicks dh 4 0 1 0 0 1 .273 Jones cf 4 0 0 0 0 1 .164 Iglesias ss 3 1 1 0 0 2 .260 Machado ss 0 0 0 0 0 0 .278 Totals 34 1 6 1 1 10

Minnesota 000 313 140—12 14 1 Detroit 001 000 000— 1 6 0

a-struck out for Cabrera in the 8th. b-flied out for Polanco in the 9th.

E_Escobar (5). LOB_Minnesota 11, Detroit 7. 2B_Mauer (35), Escobar (15), Kepler (30), Castro (22), Candelario (9), Iglesias (32). RBIs_Mauer 2 (68), Polanco (70), Rosario (73), Escobar (64), Kepler 2 (66), Buxton 2 (48), Castro 2 (43), Grossman (41), Candelario (12). SB_Buxton (27), Grossman (3). SF_Grossman.

Runners left in scoring position_Minnesota 6 (Dozier, Escobar, Kepler 2, Castro, Grossman); Detroit 2 (Castellanos 2). RISP_Minnesota 8 for 18; Detroit 1 for 5.

Runners moved up_Buxton. GIDP_Dozier.

DP_Detroit 1 (Iglesias, Kinsler, Cabrera).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Mejia 4 2-3 4 1 1 1 5 79 4.48 Gee, W, 3-2 1 1-3 1 0 0 0 2 26 3.66 Pressly 2 0 0 0 0 3 24 4.73 Belisle 1 1 0 0 0 0 14 4.24 Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Zimmermann, L, 8-13 4 5 3 3 1 4 69 6.19 Saupold 1-3 1 1 1 2 1 24 4.80 Hardy 2-3 1 0 0 0 0 7 5.52 Alcantara 1 3 3 3 1 0 26 10.80 Jaye 1 2-3 3 5 5 4 1 51 12.08 Reininger 1-3 1 0 0 0 0 10 8.31 Labourt 1 0 0 0 2 1 26 4.50

Inherited runners-scored_Gee 1-0, Hardy 3-1, Reininger 2-2. WP_Jaye, Labourt.

Umpires_Home, Rob Drake; First, Roberto Ortiz; Second, Tony Randazzo; Third, Gerry Davis.

T_3:34. A_25,437 (41,681).

