Royals 4, Diamondbacks 3

By The Associated Press

Arizona Kansas City ab r h bi ab r h bi D.Prlta lf 3 0 2 1 Mrrfeld 2b 4 0 1 0 Negron ph-lf-1b 2 0 0 0 L.Cain cf 2 1 1 0 K.Marte ss 5 0 1 0 Orlando pr-cf 1 1 0 0 Gldschm 1b 3 0 0 0 Hosmer 1b 2 0 1 0 G.Blnco lf 0 0 0 0 Cthbert 1b 2 0 0 0 Drury ph 1 0 0 0 Mstakas 3b 2 0 0 0 J.Mrtin rf 4 0 1 0 R.Trres 3b 2 1 1 0 Hzlbker rf 0 0 0 0 Bnfacio rf 3 1 1 3 Lamb 3b 3 0 0 0 Moss dh 3 0 0 0 Rosales 3b 0 0 0 0 A.Escbr ss 2 0 2 0 Pollock dh 3 2 1 1 Mondesi ss 1 0 0 0 Dscalso 2b 4 0 1 1 A.Grdon lf 2 0 0 0 Fuentes cf 3 1 0 0 Gllgher c 3 0 0 0 Mathis c 2 0 1 0 Hrrmann c 1 0 0 0 C.Wlker ph 1 0 1 0 I.Vrgas pr 0 0 0 0 Totals 35 3 8 3 Totals 29 4 7 3

Arizona 000 011 010—3 Kansas City 000 103 00x—4

DP_Arizona 1. LOB_Arizona 9, Kansas City 3. 2B_D.Peralta 2 (31), C.Walker (1), A.Escobar (36). 3B_Descalso (5). HR_Pollock (14), Bonifacio (17). SB_Fuentes (4), Merrifield (34), L.Cain (26). CS_Merrifield (8).

IP H R ER BB SO Arizona Walker 5 3 1 1 1 6 Bradley L,3-3 BS,6 1 1-3 4 3 3 1 3 Godley 1 2-3 0 0 0 0 2 Kansas City Junis W,9-3 6 5 2 2 2 5 Buchter H,20 2-3 1 0 0 0 1 Moylan H,24 1-3 0 0 0 0 0 Soria H,20 1 1 1 1 1 0 Minor S,6-9 1 1 0 0 0 1

HBP_by Junis (Lamb).

Umpires_Home, Chad Fairchild; First, Dave Rackley; Second, Larry Vanover; Third, Alfonso Marquez.

T_2:44. A_32,727 (37,903).

