Royals 1, Blue Jays 0

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b 4 0 0 0 0 2 .288 Cain cf 4 0 2 0 0 0 .302 Cabrera rf 4 0 3 1 0 0 .288 Orlando rf 0 0 0 0 0 0 .167 Hosmer 1b 4 0 0 0 0 0 .320 Perez c 4 0 2 0 0 0 .266 Moustakas 3b 4 0 1 0 0 1 .275 Bonifacio dh 4 0 0 0 0 2 .249 Escobar ss 4 0 0 0 0 1 .249 Gordon lf 1 1 0 0 2 1 .210 Totals 33 1 8 1 2 7

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Hernandez lf 3 0 0 0 0 2 .250 d-Lopez ph-c 1 0 0 0 0 0 .234 Donaldson 3b 3 0 0 0 1 1 .264 Smoak 1b 3 0 0 0 1 1 .275 Bautista rf 4 0 0 0 0 1 .203 Morales dh 3 0 1 0 0 1 .249 Pillar cf 3 0 0 0 0 1 .258 Barney 2b 1 0 1 0 1 0 .237 a-Saunders ph 0 0 0 0 0 0 .208 b-Refsnyder ph 1 0 0 0 0 0 .173 Goins 2b 0 0 0 0 0 0 .228 Maile c 2 0 0 0 0 1 .136 c-Carrera ph-lf 1 0 0 0 0 1 .283 Urena ss 3 0 0 0 0 1 .224 Totals 28 0 2 0 3 10

Kansas City 001 000 000—1 8 0 Toronto 000 000 000—0 2 1

a-pinch hit for Barney in the 7th. b-lined out for Saunders in the 7th. c-struck out for Maile in the 8th. d-grounded out for Hernandez in the 8th.

E_Donaldson (14). LOB_Kansas City 7, Toronto 4. RBIs_Cabrera (82). CS_Cabrera (2).

Runners left in scoring position_Kansas City 2 (Merrifield, Bonifacio). RISP_Kansas City 1 for 6; .

Runners moved up_Moustakas. GIDP_Perez, Moustakas, Pillar.

DP_Kansas City 1 (Escobar, Merrifield, Hosmer); Toronto 2 (Barney, Urena, Smoak), (Urena, Barney, Smoak).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Vargas, W, 17-10 6 1-3 2 0 0 3 7 86 4.03 Moylan, H, 22 1-3 0 0 0 0 0 2 3.67 Buchter, H, 19 1-3 0 0 0 0 0 4 3.08 Soria, H, 17 1 0 0 0 0 2 15 3.81 Minor, S, 2-5 1 0 0 0 0 1 6 2.68 Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Happ, L, 9-11 6 2-3 7 1 1 2 6 108 3.64 Leone 1 0 0 0 0 0 11 2.49 Dermody 1-3 0 0 0 0 0 2 3.92 Tepera 1 1 0 0 0 1 19 3.45

Inherited runners-scored_Leone 2-0.

Umpires_Home, Ben May; First, Pat Hoberg; Second, Joe West; Third, Mark Wegner.

T_2:39. A_35,861 (49,282).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.