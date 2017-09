Royals 1, Blue Jays 0

By The Associated Press

Kansas City Toronto ab r h bi ab r h bi Mrrfeld 2b 4 0 0 0 T.Hrnnd lf 3 0 0 0 L.Cain cf 4 0 2 0 R.Lopez ph-c 1 0 0 0 Me.Cbrr rf 4 0 3 1 Dnldson 3b 3 0 0 0 Orlando rf 0 0 0 0 Smoak 1b 3 0 0 0 Hosmer 1b 4 0 0 0 J.Btsta rf 4 0 0 0 S.Perez c 4 0 2 0 Morales dh 3 0 1 0 Mstakas 3b 4 0 1 0 Pillar cf 3 0 0 0 Bnfacio dh 4 0 0 0 Barney 2b 1 0 1 0 A.Escbr ss 4 0 0 0 Sunders ph 0 0 0 0 A.Grdon lf 1 1 0 0 Rfsnydr ph 1 0 0 0 Goins 2b 0 0 0 0 Maile c 2 0 0 0 Carrera ph-lf 1 0 0 0 R.Urena ss 3 0 0 0 Totals 33 1 8 1 Totals 28 0 2 0

Kansas City 001 000 000—1 Toronto 000 000 000—0

E_Donaldson (14). DP_Kansas City 1, Toronto 2. LOB_Kansas City 7, Toronto 4. CS_Me.Cabrera (2).

IP H R ER BB SO Kansas City Vargas W,17-10 6 1-3 2 0 0 3 7 Moylan H,22 1-3 0 0 0 0 0 Buchter H,19 1-3 0 0 0 0 0 Soria H,17 1 0 0 0 0 2 Minor S,2-5 1 0 0 0 0 1 Toronto Happ L,9-11 6 2-3 7 1 1 2 6 Leone 1 0 0 0 0 0 Dermody 1-3 0 0 0 0 0 Tepera 1 1 0 0 0 1

Umpires_Home, Ben May; First, Pat Hoberg; Second, Joe West; Third, Mark Wegner.

T_2:39. A_35,861 (49,282).

