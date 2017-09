Rockies 9, Giants 6

By The Associated Press

San Francisco Colorado ab r h bi ab r h bi Span cf 3 3 2 2 Blckmon cf 5 0 0 0 Panik 2b 5 0 4 1 LMahieu 2b 4 2 2 1 Posey c 5 0 2 2 Arenado 3b 5 2 3 1 Fdrwicz c 0 0 0 0 Mar.Ryn 1b 3 1 2 1 B.Crwfr ss 4 0 1 1 Parra rf 3 0 1 2 Pence rf 3 0 0 0 Story ss 4 1 1 1 Moronta p 0 0 0 0 Desmond lf 4 1 1 1 Osich p 0 0 0 0 Lucroy c 4 0 2 1 R.Gomez p 0 0 0 0 Tuchman pr 0 1 0 0 Mlancon p 0 0 0 0 Wolters c 0 0 0 0 Crick p 0 0 0 0 Chtwood p 1 0 0 0 Hundley ph 1 0 0 0 Rusin p 0 0 0 0 Sndoval 3b-1b 4 1 0 0 Estevez p 0 0 0 0 R.Jones 1b 3 0 1 0 McMahon ph 1 0 0 0 Tmlnson ph-3b 1 0 0 0 Snztela p 1 0 0 0 G.Hrnan lf 4 0 0 0 Rosscup p 0 0 0 0 Blach p 2 0 0 0 Neshek p 0 0 0 0 Law p 0 0 0 0 McGee p 0 0 0 0 Wllmson ph-rf 2 2 2 0 Ottvino p 0 0 0 0 C.Gnzal ph 1 1 1 1 Holland p 0 0 0 0 Totals 37 6 12 6 Totals 36 9 13 9

San Francisco 000 010 230—6 Colorado 100 104 12x—9

DP_Colorado 2. LOB_San Francisco 9, Colorado 6. 2B_Span (29), Panik (23), Posey (28), LeMahieu (25), Arenado (40), Mar.Reynolds (19), Desmond (9), C.Gonzalez (26). HR_Story (19). SF_Parra (8).

IP H R ER BB SO San Francisco Blach L,8-12 5 1-3 5 5 5 2 2 Law 2-3 2 1 1 0 2 Moronta 2-3 2 1 1 0 1 Osich 0 1 0 0 0 0 Gomez 1-3 0 0 0 0 0 Melancon 2-3 3 2 2 0 1 Crick 1-3 0 0 0 0 0 Colorado Chatwood 3 4 0 0 3 3 Rusin W,4-0 1 2-3 3 1 1 0 4 Estevez 1-3 0 0 0 0 1 Senzatela H,1 1 1-3 2 2 2 1 2 Rosscup H,1 1-3 0 0 0 0 0 Neshek H,16 1-3 0 0 0 0 0 McGee 2-3 3 3 3 1 1 Ottavino H,21 1-3 0 0 0 0 1 Holland S,37-41 1 0 0 0 0 0

Osich pitched to 1 batter in the 7th

WP_Law 2.

Umpires_Home, Andy Fletcher; First, Alan Porter; Second, Chris Segal; Third, Joe West.

T_3:31. A_24,245 (50,398).

