Rockies 9, Dodgers 1

By The Associated Press

Colorado Los Angeles ab r h bi ab r h bi Blckmon cf 3 1 2 0 C.Tylor ss 3 0 2 0 LMahieu 2b 5 1 1 0 Segedin 3b 1 0 0 0 Amrista ph-2b 1 0 0 0 Grndrsn lf 2 0 0 0 Arenado 3b 3 1 2 4 Morrow p 0 0 0 0 McMahon ph-3b 1 0 0 0 Edw.Prd p 0 0 0 0 Mar.Ryn 1b 5 0 2 0 Ravin p 0 0 0 0 Parra lf 4 1 1 1 T.Thmps rf 1 0 0 0 Story ss 5 1 2 0 Bllnger 1b 4 1 2 0 C.Gnzal rf 5 2 3 1 Grandal c 4 0 0 0 Tapia pr-rf 0 0 0 0 Puig rf 3 0 1 1 Lucroy c 4 1 2 2 Clbrson ss 1 0 0 0 J.Gray p 2 0 0 0 Pderson cf 1 0 0 0 Valaika ph 1 1 1 0 A.Brnes ph-2b 1 0 0 0 Dunn p 0 0 0 0 Frsythe 3b 3 0 0 0 Tuchman ph 1 0 0 0 Buehler p 0 0 0 0 Oberg p 0 0 0 0 Dickson ph 1 0 0 0 Ottvino p 0 0 0 0 Utley 2b 2 0 0 0 K.Hrnan ph-lf 2 0 1 0 Kershaw p 1 0 0 0 B.Stwrt p 0 0 0 0 Verdugo ph-lf-cf 2 0 0 0 Totals 40 9 16 8 Totals 32 1 6 1

Colorado 301 020 300—9 Los Angeles 000 100 000—1

E_C.Taylor (11). DP_Los Angeles 2. LOB_Colorado 12, Los Angeles 7. 2B_LeMahieu (26), Story (25), Bellinger 2 (21), Puig (19), K.Hernandez (21). HR_Arenado (31), C.Gonzalez (9). SF_Lucroy (4). S_J.Gray (1).

IP H R ER BB SO Colorado Gray W,7-4 6 4 1 1 2 3 Dunn 1 1 0 0 0 1 Oberg 1 1 0 0 0 2 Ottavino 1 0 0 0 1 2 Los Angeles Kershaw L,16-3 3 2-3 6 4 4 3 7 Stewart 1 1-3 3 2 2 1 0 Morrow 1 2 0 0 0 0 Paredes 0 4 3 3 0 0 Ravin 1 0 0 0 2 3 Buehler 2 1 0 0 0 2

Edw.Paredes pitched to 4 batters in the 7th

WP_Kershaw.

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Jim Reynolds; Second, Ben May; Third, Mark Wegner.

T_3:35. A_51,492 (56,000).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.