Reds 6, Brewers 0

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Hamilton cf 5 0 1 0 0 1 .249 Cozart ss 1 1 0 0 1 0 .301 Peraza ss 3 0 1 0 0 0 .256 Votto 1b 4 2 2 2 1 0 .319 Gennett 2b 4 1 1 1 1 0 .297 Suarez 3b 5 0 1 0 0 1 .261 Schebler rf 4 0 1 1 0 0 .235 Duvall lf 3 0 0 1 0 1 .244 Barnhart c 4 1 1 1 0 0 .269 Bailey p 3 1 1 0 0 2 .250 Lorenzen p 0 0 0 0 0 0 .167 e-Winker ph 1 0 1 0 0 0 .292 Shackelford p 0 0 0 0 0 0 .333 Totals 37 6 10 6 3 5

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Thames 1b 2 0 1 0 2 1 .247 d-Sogard ph-2b 0 0 0 0 0 0 .275 Walker 2b-1b 3 0 0 0 1 0 .264 Braun lf 4 0 0 0 0 1 .270 Williams p 0 0 0 0 0 0 — Shaw 3b 3 0 1 0 1 0 .273 Santana rf 4 0 0 0 0 3 .274 Vogt c 4 0 1 0 0 1 .233 Arcia ss 4 0 1 0 0 0 .274 Phillips cf 2 0 0 0 0 0 .254 Woodruff p 0 0 0 0 0 0 .200 Wang p 0 0 0 0 0 0 — Torres p 0 0 0 0 0 0 — a-Susac ph 1 0 0 0 0 0 .000 Jeffress p 0 0 0 0 0 0 .000 Barnes p 0 0 0 0 0 0 — b-Villar ph 1 0 0 0 0 0 .241 Guerra p 0 0 0 0 0 0 .000 Drake p 0 0 0 0 0 0 — c-Aguilar ph 1 0 0 0 0 0 .263 Garza p 0 0 0 0 0 0 .086 Perez lf 0 0 0 0 0 0 .262 Totals 29 0 4 0 4 6

Cincinnati 105 000 000—6 10 0 Milwaukee 000 000 000—0 4 1

a-flied out for Torres in the 3rd. b-grounded out for Barnes in the 5th. c-lined out for Drake in the 7th. d-pinch hit for Thames in the 8th. e-doubled for Lorenzen in the 9th.

E_Thames (7). LOB_Cincinnati 8, Milwaukee 7. 2B_Bailey (2), Winker (6). HR_Votto (36), off Woodruff; Barnhart (7), off Woodruff. RBIs_Votto 2 (99), Gennett (95), Schebler (66), Duvall (98), Barnhart (43). SF_Duvall.

Runners left in scoring position_Cincinnati 4 (Gennett, Suarez 2, Barnhart); Milwaukee 1 (Shaw). RISP_Cincinnati 5 for 12; Milwaukee 1 for 3.

Runners moved up_Hamilton, Peraza, Braun. GIDP_Peraza, Braun.

DP_Cincinnati 1 (Cozart, Gennett, Votto); Milwaukee 1 (Shaw, Thames).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Bailey, W, 6-9 7 4 0 0 3 4 117 6.43 Lorenzen 1 0 0 0 0 1 11 4.26 Shackelford 1 0 0 0 1 1 17 5.02 Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Woodruff, L, 2-3 2 1-3 6 6 6 1 0 54 4.81 Wang 0 1 0 0 0 0 2 13.50 Torres 2-3 0 0 0 0 0 5 4.29 Jeffress 1 1 0 0 1 1 16 4.66 Barnes 1 0 0 0 0 0 11 4.11 Guerra 1 0 0 0 0 1 9 4.90 Drake 1 0 0 0 0 1 17 4.66 Garza 1 0 0 0 0 1 12 4.94 Williams 1 2 0 0 1 1 25 2.45

Wang pitched to 1 batter in the 3rd.

Inherited runners-scored_Wang 3-1, Torres 3-1. HBP_Bailey (Phillips). WP_Jeffress.

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Mike Everitt; Second, Vic Carapazza; Third, Bill Welke.

T_3:09. A_34,882 (41,900).

