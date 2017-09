Reds 6, Brewers 0

By The Associated Press

Cincinnati Milwaukee ab r h bi ab r h bi Hmilton cf 5 0 1 0 Thames 1b 2 0 1 0 Cozart ss 1 1 0 0 Sogard ph-2b 0 0 0 0 Peraza ss 3 0 1 0 N.Wlker 2b-1b 3 0 0 0 Votto 1b 4 2 2 2 Braun lf 4 0 0 0 Gennett 2b 4 1 1 1 Ta.Wllm p 0 0 0 0 Suarez 3b 5 0 1 0 T.Shaw 3b 3 0 1 0 Schbler rf 4 0 1 1 D.Sntna rf 4 0 0 0 Duvall lf 3 0 0 1 Vogt c 4 0 1 0 Brnhart c 4 1 1 1 Arcia ss 4 0 1 0 Bailey p 3 1 1 0 Bre.Phl cf 2 0 0 0 Lrenzen p 0 0 0 0 Wodruff p 0 0 0 0 Winker ph 1 0 1 0 Wang p 0 0 0 0 Shcklfr p 0 0 0 0 C.Trres p 0 0 0 0 Susac ph 1 0 0 0 Jffress p 0 0 0 0 J.Brnes p 0 0 0 0 Villar ph 1 0 0 0 Ju.Grra p 0 0 0 0 Drake p 0 0 0 0 Aguilar ph 1 0 0 0 Garza p 0 0 0 0 H.Perez lf 0 0 0 0 Totals 37 6 10 6 Totals 29 0 4 0

Cincinnati 105 000 000—6 Milwaukee 000 000 000—0

E_Thames (7). DP_Cincinnati 1, Milwaukee 1. LOB_Cincinnati 8, Milwaukee 7. 2B_Bailey (2), Winker (6). HR_Votto (36), Barnhart (7). SF_Duvall (11).

IP H R ER BB SO Cincinnati Bailey W,6-9 7 4 0 0 3 4 Lorenzen 1 0 0 0 0 1 Shackelford 1 0 0 0 1 1 Milwaukee Woodruff L,2-3 2 1-3 6 6 6 1 0 Wang 0 1 0 0 0 0 Torres 2-3 0 0 0 0 0 Jeffress 1 1 0 0 1 1 Barnes 1 0 0 0 0 0 Guerra 1 0 0 0 0 1 Drake 1 0 0 0 0 1 Garza 1 0 0 0 0 1 Williams 1 2 0 0 1 1

Wang pitched to 1 batter in the 3rd

HBP_by Bailey (Phillips). WP_Jeffress.

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Mike Everitt; Second, Vic Carapazza; Third, Bill Welke.

T_3:09. A_34,882 (41,900).

