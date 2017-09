Rays 3, White Sox 1

By The Associated Press

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Kiermaier cf 4 2 2 0 0 1 .275 Duda dh 4 0 0 0 0 0 .230 Longoria 3b 4 0 1 0 0 2 .264 Morrison 1b 4 1 3 3 0 0 .251 Souza Jr. rf 4 0 0 0 0 3 .249 Dickerson lf 4 0 0 0 0 1 .288 Bourjos lf 0 0 0 0 0 0 .230 Ramos c 4 0 0 0 0 0 .230 Miller 2b 3 0 0 0 1 2 .194 Hechavarria ss 3 0 0 0 0 1 .245 Totals 34 3 6 3 1 10

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Anderson ss 4 0 1 0 0 0 .241 Saladino dh 4 0 0 0 0 0 .194 A.Garcia rf 4 0 1 0 0 1 .323 Davidson 1b-3b 4 0 0 0 0 1 .233 Smith c 4 1 2 0 0 0 .279 Hanson lf 4 0 0 0 0 0 .221 L.Garcia 2b 1 0 1 0 0 0 .270 Narvaez 1b 2 0 0 0 1 1 .266 Engel cf 2 0 0 0 1 0 .173 Sanchez 3b-2b 3 0 2 0 0 1 .263 Totals 32 1 7 0 2 4

Tampa Bay 201 000 000—3 6 2 Chicago 010 000 000—1 7 2

E_Longoria (9), Morrison (4), Hanson (5), Narvaez (6). LOB_Tampa Bay 5, Chicago 6. 2B_Anderson (22), Smith (15). HR_Morrison (34), off Lopez. RBIs_Morrison 3 (79).

Runners left in scoring position_Tampa Bay 2 (Souza Jr., Dickerson); Chicago 3 (Anderson 2, A.Garcia). RISP_Tampa Bay 1 for 4; Chicago 2 for 7.

Runners moved up_Saladino. GIDP_Anderson, Davidson, Hanson.

DP_Tampa Bay 3 (Hechavarria, Miller, Morrison), (Hechavarria, Miller, Morrison), (Hechavarria, Miller, Morrison).

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Snell, W, 3-6 6 2-3 6 1 0 1 1 85 4.02 Cishek, H, 11 1-3 1 0 0 1 0 10 1.78 Hunter, H, 21 1 0 0 0 0 2 13 2.52 Colome, S, 41-46 1 0 0 0 0 1 10 2.97 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lopez, L, 0-2 6 5 3 3 1 7 85 6.06 Petricka 2-3 0 0 0 0 1 8 7.30 Bummer 1 1 0 0 0 1 15 6.59 Infante 1 1-3 0 0 0 0 1 15 3.53

Inherited runners-scored_Cishek 1-0, Bummer 1-0, Infante 1-0. WP_Cishek.

Umpires_Home, Laz Diaz; First, Cory Blaser; Second, Doug Eddings; Third, Jeff Nelson.

T_2:34. A_13,585 (40,615).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.