Rays 2, Yankees 1

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Gardner cf-lf 4 0 1 0 0 1 .258 Judge rf 3 1 0 0 1 3 .273 Sanchez c 4 0 0 0 0 0 .278 Holliday dh 4 0 1 1 0 2 .229 Castro 2b 4 0 0 0 0 2 .298 Headley 1b 3 0 1 0 0 1 .278 T.Frazier 3b 2 0 0 0 1 1 .209 Torreyes ss 2 0 0 0 0 0 .291 a-Gregorius ph-ss 1 0 0 0 0 0 .293 C.Frazier lf 2 0 0 0 0 0 .239 b-Ellsbury ph-cf 1 0 0 0 0 0 .256 Totals 30 1 3 1 2 10

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Kiermaier cf 4 1 1 1 0 2 .277 Duda dh 4 0 1 0 0 0 .230 Longoria 3b 3 0 0 0 0 1 .264 Morrison 1b 3 0 0 0 0 2 .246 Souza Jr. rf 2 0 0 0 1 1 .245 Dickerson lf 3 0 0 0 0 1 .278 Bourjos lf 0 0 0 0 0 0 .228 Ramos c 3 0 1 0 0 0 .241 Miller 2b 3 0 1 0 0 0 .196 Hechavarria ss 3 1 1 1 0 2 .254 Totals 28 2 5 2 1 9

New York 100 000 000—1 3 0 Tampa Bay 100 000 01x—2 5 0

a-grounded out for Torreyes in the 7th. b-popped out for C.Frazier in the 8th.

LOB_New York 4, Tampa Bay 3. 2B_Holliday (16), Duda (27), Ramos (5). HR_Kiermaier (12), off Gray; Hechavarria (6), off Gray. RBIs_Holliday (57), Kiermaier (35), Hechavarria (24).

Runners left in scoring position_New York 1 (Castro); Tampa Bay 1 (Kiermaier). RISP_New York 1 for 2; Tampa Bay 1 for 5.

Runners moved up_Sanchez. LIDP_Morrison.

DP_New York 1 (Torreyes).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Gray, L, 9-10 8 5 2 2 1 9 94 3.17 Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Snell 5 2 1 1 2 5 83 4.25 Cishek 1 2-3 1 0 0 0 3 29 2.27 Jennings 1-3 0 0 0 0 0 4 3.77 Hunter, W, 3-5 1 0 0 0 0 2 10 2.38 Colome, S, 44-49 1 0 0 0 0 0 6 2.97

Snell pitched to 1 batter in the 6th.

Inherited runners-scored_Cishek 1-0, Jennings 1-0.

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Angel Hernandez; Second, John Tumpane; Third, Lance Barksdale.

T_2:36. A_21,024 (41,922).

