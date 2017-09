Phillies 6, Dodgers 2

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Taylor cf 4 0 1 0 0 1 .292 Seager ss 4 0 0 0 0 2 .300 Turner 3b 4 0 2 0 0 0 .324 Bellinger 1b 4 1 2 0 0 2 .275 Granderson rf 4 0 1 1 0 1 .208 Utley 2b 4 0 1 0 0 0 .233 Grandal c 3 1 1 1 1 0 .244 Ethier lf 4 0 1 0 0 2 .292 Darvish p 1 0 0 0 1 1 .067 Watson p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Verdugo ph 1 0 0 0 0 0 .176 Baez p 0 0 0 0 0 0 .000 Cingrani p 0 0 0 0 0 0 — Stewart p 0 0 0 0 0 0 .250 d-Barnes ph 1 0 0 0 0 0 .289 Totals 34 2 9 2 2 9

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Hernandez 2b 3 2 1 0 1 0 .289 Galvis ss 4 0 0 0 0 2 .256 Herrera cf 3 1 2 1 1 0 .288 Hoskins 1b 3 0 2 4 1 0 .299 Williams rf 4 0 1 0 0 2 .286 Altherr lf 4 1 1 1 0 0 .276 Crawford 3b 3 1 1 0 1 1 .261 Alfaro c 3 1 0 0 0 1 .295 Nola p 2 0 0 0 0 2 .087 b-Franco ph 1 0 0 0 0 0 .232 Garcia p 0 0 0 0 0 0 — c-Kim ph 1 0 0 0 0 1 .234 Neris p 0 0 0 0 0 0 — Totals 31 6 8 6 4 9

Los Angeles 001 100 000—2 9 1 Philadelphia 000 001 41x—6 8 0

a-grounded out for Watson in the 7th. b-popped out for Nola in the 7th. c-struck out for Garcia in the 8th. d-flied out for Stewart in the 9th.

E_Bellinger (5). LOB_Los Angeles 7, Philadelphia 6. 2B_Granderson (23), Herrera (40), Hoskins (5). 3B_Crawford (1). HR_Grandal (20), off Nola; Altherr (18), off Stewart. RBIs_Granderson (62), Grandal (52), Herrera (51), Hoskins 4 (43), Altherr (56).

Runners left in scoring position_Los Angeles 2 (Granderson, Grandal); Philadelphia 3 (Williams, Altherr, Crawford). RISP_Los Angeles 0 for 4; Philadelphia 3 for 11.

Runners moved up_Utley, Altherr, Hoskins. GIDP_Seager, Verdugo, Altherr, Alfaro.

DP_Los Angeles 2 (Seager, Utley, Bellinger), (Seager, Utley, Bellinger); Philadelphia 2 (Crawford, Hoskins), (Hernandez, Galvis, Hoskins).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Darvish 5 1-3 4 1 0 1 7 97 3.96 Watson, H, 13 2-3 1 0 0 0 0 6 3.57 Baez, L, 3-6, BS, 3-3 2-3 2 4 4 2 0 36 3.17 Cingrani 1-3 0 0 0 0 1 3 4.54 Stewart 1 1 1 1 1 1 16 3.62 Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Nola, W, 12-10 7 5 2 2 2 8 94 3.56 Garcia, H, 12 1 3 0 0 0 0 8 2.43 Neris 1 1 0 0 0 1 14 3.23

Inherited runners-scored_Watson 2-0, Cingrani 1-0. HBP_Baez (Alfaro).

Umpires_Home, Paul Emmel; First, Chad Whitson; Second, Scott Barry; Third, Brian O’Nora.

T_3:23. A_20,145 (43,651).

