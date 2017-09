Padres 3, Rockies 0

By The Associated Press

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon cf 4 0 0 0 0 2 .329 LeMahieu 2b 4 0 1 0 0 2 .314 Arenado 3b 3 0 2 0 1 0 .306 Story ss 4 0 0 0 0 2 .232 Desmond lf 4 0 1 0 0 1 .272 Gonzalez rf 4 0 0 0 0 4 .254 Reynolds 1b 3 0 2 0 0 0 .268 Lucroy c 3 0 0 0 0 0 .253 Anderson p 2 0 0 0 0 1 .042 Oberg p 0 0 0 0 0 0 — Senzatela p 0 0 0 0 0 0 .125 a-Valaika ph 1 0 1 0 0 0 .254 Hoffman p 0 0 0 0 0 0 .091 Totals 32 0 7 0 1 12

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Margot cf 4 1 2 0 0 2 .272 Asuaje 2b 3 0 0 0 0 2 .274 Myers 1b 2 1 0 0 2 1 .242 Renfroe rf 3 0 0 1 0 1 .232 Solarte ss 4 0 2 0 0 1 .253 Villanueva 3b 4 1 2 2 0 0 .333 Szczur lf 3 0 0 0 0 2 .221 Hedges c 3 0 1 0 0 1 .209 Richard p 2 0 0 0 0 1 .123 Yates p 0 0 0 0 0 0 — Hand p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 28 3 7 3 2 11

Colorado 000 000 000—0 7 0 San Diego 000 012 00x—3 7 1

a-singled for Senzatela in the 8th.

E_Solarte (8). LOB_Colorado 6, San Diego 6. 2B_Margot (18), Hedges (14). HR_Villanueva (2), off Anderson. RBIs_Renfroe (55), Villanueva 2 (3). SB_Margot (17). SF_Renfroe. S_Asuaje, Richard.

Runners left in scoring position_Colorado 1 (Arenado); San Diego 3 (Asuaje 2, Szczur). RISP_Colorado 0 for 3; San Diego 1 for 5.

GIDP_Story, Desmond, Reynolds.

DP_San Diego 3 (Solarte, Asuaje, Myers), (Richard, Asuaje, Myers), (Solarte, Asuaje, Myers).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Anderson, L, 5-6 5 2-3 6 3 3 1 6 78 5.24 Oberg 1-3 0 0 0 0 1 5 4.91 Senzatela 1 1 0 0 0 2 19 4.65 Hoffman 1 0 0 0 1 2 17 5.34 San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Richard, W, 8-14 7 1-3 7 0 0 1 8 102 4.63 Yates, H, 19 2-3 0 0 0 0 1 13 3.79 Hand, S, 20-25 1 0 0 0 0 3 13 2.24

Inherited runners-scored_Oberg 2-0, Yates 2-0. WP_Anderson.

Umpires_Home, Ron Kulpa; First, Chris Conroy; Second, Ryan Blakney; Third, Jerry Meals.

T_2:46. A_30,944 (42,302).

