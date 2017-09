Marlins 13, Mets 1

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Aoki rf 5 0 3 0 0 1 .282 Reyes ss 3 0 0 0 1 2 .238 Reynolds ss 1 0 1 0 0 0 .225 Cabrera 3b 3 0 0 0 1 1 .278 Rhame p 0 0 0 0 0 0 — Callahan p 0 0 0 0 0 0 — c-Taijeron ph 1 0 0 0 0 0 .167 Smith 1b 4 0 0 0 0 2 .219 d’Arnaud c 2 0 0 0 1 1 .238 Nido c 1 0 1 0 0 0 .667 Nimmo lf 3 0 1 0 1 1 .269 Lagares cf 3 1 0 0 1 2 .242 Cecchini 2b 4 0 1 1 0 1 .227 Harvey p 1 0 0 0 1 1 .065 Milone p 0 0 0 0 0 0 .111 Robles p 0 0 0 0 0 0 — Goeddel p 0 0 0 0 0 0 — Flexen p 0 0 0 0 0 0 .167 b-Evans ph-3b 2 0 1 0 0 1 .308 Totals 33 1 8 1 6 13

Miami AB R H BI BB SO Avg. Gordon 2b 6 2 4 2 0 0 .308 Telis c 4 3 1 0 1 0 .214 Stanton rf 5 3 2 4 1 2 .279 Ozuna lf 5 1 4 2 0 0 .305 Bour 1b 4 1 2 1 0 0 .295 McGowan p 0 0 0 0 0 0 .000 Worley p 1 0 0 0 0 0 .190 Anderson 3b 4 1 1 2 1 0 .264 Suzuki cf 4 1 2 1 1 0 .265 Aviles ss 5 1 2 0 0 1 .247 Straily p 2 0 1 0 0 1 .057 a-Yelich ph 1 0 0 0 0 0 .285 Dietrich 1b 2 0 0 0 0 1 .241 Totals 43 13 19 12 4 5

New York 000 100 000— 1 8 1 Miami 101 370 10x—13 19 1

a-grounded out for Straily in the 5th. b-struck out for Flexen in the 7th. c-grounded out for Callahan in the 9th.

E_Reynolds (1), Anderson (1). LOB_New York 11, Miami 11. 2B_Bour (18). 3B_Gordon (8), Anderson (1). HR_Stanton (55), off Harvey; Ozuna (34), off Rhame. RBIs_Cecchini (7), Gordon 2 (30), Stanton 4 (117), Ozuna 2 (113), Bour (68), Anderson 2 (4), Suzuki (19). SB_Aoki (8), Reyes (22), Lagares (6), Gordon (55).

Runners left in scoring position_New York 4 (Smith, d’Arnaud 2, Cecchini); Miami 5 (Telis, Stanton, Anderson, Straily 2). RISP_New York 1 for 9; Miami 8 for 15.

Runners moved up_Cecchini, Nimmo, Yelich, Telis. GIDP_Cecchini, Taijeron, Anderson.

DP_New York 1 (Cecchini, Reyes, Smith); Miami 2 (Anderson, Gordon, Dietrich), (Aviles, Gordon, Dietrich).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Harvey, L, 5-6 4 12 7 7 2 2 76 6.59 Milone 1-3 1 2 2 1 0 11 7.74 Robles 1-3 4 3 3 0 0 18 5.12 Goeddel 1-3 0 0 0 0 0 1 3.90 Flexen 1 1 0 0 0 2 12 7.49 Rhame 1 1 1 1 1 1 16 13.50 Callahan 1 0 0 0 0 0 13 6.23 Miami IP H R ER BB SO NP ERA Straily, W, 10-9 5 3 1 1 4 8 110 4.17 McGowan 1 1 0 0 1 1 19 4.42 Worley, S, 1-1 3 4 0 0 1 4 56 7.07

Harvey pitched to 2 batters in the 5th.

Inherited runners-scored_Milone 2-2, Robles 2-2, Goeddel 1-0. HBP_Harvey (Telis). WP_Harvey.

Umpires_Home, Larry Vanover; First, Stu Scheurwater; Second, Dave Rackley; Third, Alfonso Marquez.

T_3:22. A_16,385 (36,742).

