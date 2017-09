Marlins 10, Phillies 9

By The Associated Press

Philadelphia Miami ab r h bi ab r h bi C.Hrnan 2b 4 1 1 1 D.Grdon 2b 5 0 2 0 Galvis ss-lf 4 1 0 0 Stanton rf 5 2 1 1 N.Wllms rf-cf 5 2 2 3 J.Grcia p 0 0 0 0 Hoskins lf 3 2 3 2 Stcknrd p 0 0 0 0 Rios p 0 0 0 0 Yelich cf 5 2 3 0 Nava ph 1 0 1 1 Ozuna lf 5 1 3 4 E.Ramos p 0 0 0 0 Ralmuto c 5 0 1 0 T.Jseph 1b 5 1 2 2 Bri.And 3b 3 1 1 0 Franco 3b 5 0 1 0 Telis 1b 5 2 3 1 Flrimon cf 1 0 1 0 Rojas ss 5 1 2 1 Kim pr-rf 3 0 1 0 Straily p 2 0 0 0 Rupp c 5 1 1 0 D.McGwn p 0 0 0 0 Aa.Nola p 1 0 0 0 I.Szuki ph 1 0 0 0 T.Kelly ph 1 0 0 0 Ellngtn p 0 0 0 0 Pinto p 0 0 0 0 Detrich ph 1 1 1 3 A.Blnco ss 2 1 1 0 T.Moore rf 0 0 0 0 Totals 40 9 14 9 Totals 42 10 17 10

Philadelphia 000 220 050— 9 Miami 300 211 30x—10

E_C.Hernandez (9), Franco (12), Rupp (8). LOB_Philadelphia 9, Miami 10. 2B_N.Williams (11), Hoskins (3). 3B_N.Williams (4), D.Gordon (6), Yelich (2), Telis (3). HR_Hoskins (12), T.Joseph (20), Stanton (52), Ozuna (32), Dietrich (9). SB_Realmuto 2 (8). CS_C.Hernandez (4).

IP H R ER BB SO Philadelphia Nola L,10-10 5 10 6 6 1 7 Pinto 1 1-3 5 4 3 0 0 Rios 2-3 1 0 0 0 2 Ramos 1 1 0 0 1 2 Miami Straily W,9-8 5 9 4 4 2 4 McGowan H,3 1 0 0 0 0 1 Ellington H,4 1 0 0 0 0 1 Garcia 2-3 4 5 5 1 0 Steckenrider S,1-1 1 1-3 1 0 0 1 3

HBP_by Ellington (Hoskins).

Umpires_Home, Roberto Ortiz; First, Lance Barksdale; Second, Brian Gorman; Third, Dan Iassogna.

T_3:37. A_18,262 (36,742).

