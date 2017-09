Indians 9, White Sox 4

By The Associated Press

Cleveland Chicago ab r h bi ab r h bi Lindor ss 2 0 0 0 Y.Sanch 3b 4 1 1 0 A.Jcksn lf 4 1 1 1 Moncada 2b 5 0 1 0 Jose.Rm 2b 5 2 2 2 Abreu dh 5 0 0 1 Encrnco dh 5 1 2 0 A.Grcia rf 4 1 2 0 C.Sntna 1b 3 1 2 0 Brantly c 3 1 2 0 Y.Diaz 3b 3 0 0 0 Dvidson 1b 5 1 1 3 Urshela 3b 1 0 0 0 T.Andrs ss 3 0 2 0 Guyer rf 2 1 1 1 R.Lrano lf 3 0 0 0 Chsnhll ph-rf 1 1 0 0 Engel cf 3 0 0 0 Gomes c 4 2 1 3 Hanson ph-cf 1 0 1 0 G.Allen cf 5 0 1 2 Totals 35 9 10 9 Totals 36 4 10 4

Cleveland 312 000 003—9 Chicago 400 000 000—4

E_Gomes 2 (9). DP_Cleveland 1, Chicago 1. LOB_Cleveland 9, Chicago 11. 2B_Guyer (7), G.Allen (1). HR_A.Jackson (7), Jose.Ramirez 2 (25), Gomes (11), Davidson (24). SB_Lindor (12), Y.Sanchez (8), T.Anderson (7).

IP H R ER BB SO Cleveland Salazar 2-3 1 4 4 2 1 Goody 1-3 0 0 0 2 0 Otero W,3-0 2 2 0 0 0 1 McAllister H,2 1 2-3 2 0 0 0 3 Smith H,18 1 1 0 0 0 2 Olson H,4 1 1-3 1 0 0 0 1 Shaw H,20 1 2 0 0 0 1 Armstrong 1 1 0 0 1 1 Chicago Holmberg L,2-4 3 6 6 6 4 2 Pelfrey 2 2-3 1 0 0 1 1 Fulmer 2 2-3 1 0 0 1 1 Fry 1-3 1 2 2 1 0 Beck 1-3 1 1 1 0 0

HBP_by Salazar (Brantly), by Holmberg (Guyer), by Pelfrey (Lindor), by Fulmer (Santana). WP_Armstrong.

Umpires_Home, Tim Timmons; First, Manny Gonzalez; Second, Mark Carlson; Third, CB Bucknor.

T_3:43. A_12,369 (40,615).

