Indians 9, White Sox 4

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Lindor ss 2 0 0 0 2 0 .270 Jackson lf 4 1 1 1 1 0 .309 Ramirez 2b 5 2 2 2 0 0 .311 Encarnacion dh 5 1 2 0 0 1 .253 Santana 1b 3 1 2 0 1 0 .258 Diaz 3b 3 0 0 0 1 0 .255 Urshela 3b 1 0 0 0 0 0 .226 Guyer rf 2 1 1 1 0 0 .239 a-Chisenhall ph-rf 1 1 0 0 1 0 .300 Gomes c 4 2 1 3 1 1 .226 Allen cf 5 0 1 2 0 2 .231 Totals 35 9 10 9 7 4

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Sanchez 3b 4 1 1 0 1 2 .264 Moncada 2b 5 0 1 0 0 2 .189 Abreu dh 5 0 0 1 0 1 .298 Garcia rf 4 1 2 0 1 0 .324 Brantly c 3 1 2 0 1 1 .273 Davidson 1b 5 1 1 3 0 1 .228 Anderson ss 3 0 2 0 1 0 .247 Liriano lf 3 0 0 0 1 2 .154 Engel cf 3 0 0 0 0 1 .167 b-Hanson ph-cf 1 0 1 0 0 0 .227 Totals 36 4 10 4 5 10

Cleveland 312 000 003—9 10 2 Chicago 400 000 000—4 10 0

a-popped out for Guyer in the 7th. b-singled for Engel in the 8th.

E_Gomes 2 (9). LOB_Cleveland 9, Chicago 11. 2B_Guyer (7), Allen (1). HR_Jackson (7), off Holmberg; Ramirez (24), off Holmberg; Ramirez (25), off Holmberg; Gomes (11), off Beck; Davidson (24), off Salazar. RBIs_Jackson (30), Ramirez 2 (69), Guyer (19), Gomes 3 (49), Allen 2 (2), Abreu (83), Davidson 3 (58). SB_Lindor (12), Sanchez (8), Anderson (7).

Runners left in scoring position_Cleveland 5 (Ramirez 2, Gomes, Allen 2); Chicago 5 (Sanchez 2, Davidson 2, Engel). RISP_Cleveland 2 for 11; Chicago 1 for 8.

Runners moved up_Diaz, Gomes, Abreu. GIDP_Jackson, Davidson.

DP_Cleveland 1 (Diaz, Ramirez, Santana); Chicago 1 (Anderson, Moncada, Davidson).

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Salazar 2-3 1 4 4 2 1 26 4.66 Goody 1-3 0 0 0 2 0 18 2.81 Otero, W, 3-0 2 2 0 0 0 1 27 2.80 McAllister, H, 2 1 2-3 2 0 0 0 3 28 2.83 Smith, H, 18 1 1 0 0 0 2 18 3.21 Olson, H, 4 1 1-3 1 0 0 0 1 16 0.00 Shaw, H, 20 1 2 0 0 0 1 17 3.29 Armstrong 1 1 0 0 1 1 22 4.56 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Holmberg, L, 2-4 3 6 6 6 4 2 70 4.36 Pelfrey 2 2-3 1 0 0 1 1 40 5.13 Fulmer 2 2-3 1 0 0 1 1 48 10.50 Fry 1-3 1 2 2 1 0 10 54.00 Beck 1-3 1 1 1 0 0 5 6.42

Inherited runners-scored_Smith 1-0, Olson 1-0, Fulmer 3-0, Beck 2-2. HBP_Salazar (Brantly), Holmberg (Guyer), Pelfrey (Lindor), Fulmer (Santana). WP_Armstrong.

Umpires_Home, Tim Timmons; First, Manny Gonzalez; Second, Mark Carlson; Third, CB Bucknor.

T_3:43. A_12,369 (40,615).

