Indians 10, White Sox 1

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Sanchez 3b 4 1 1 1 0 1 .267 Moncada 2b 4 0 2 0 0 1 .234 Abreu 1b 4 0 0 0 0 3 .304 Saladino 1b 0 0 0 0 0 0 .182 Delmonico lf 3 0 0 0 0 1 .262 Liriano lf 1 0 0 0 0 0 .229 Garcia rf 4 0 1 0 0 1 .330 K.Smith c 4 0 1 0 0 1 .279 Anderson ss 3 0 0 0 0 2 .259 Davidson dh 3 0 0 0 0 1 .219 Engel cf 3 0 0 0 0 2 .169 Totals 33 1 5 1 0 13

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Lindor ss 5 0 0 0 0 0 .276 Jackson lf 3 2 2 1 2 0 .321 3-Almonte pr-lf 0 0 0 0 0 0 .234 Ramirez 2b 3 2 3 2 1 0 .317 1-Urshela pr-2b-1b 1 0 0 0 0 0 .226 Encarnacion dh 3 1 1 3 1 0 .261 a-Mejia ph-dh 1 0 0 0 0 0 .167 Bruce rf 3 1 1 2 2 0 .255 4-Naquin pr-rf 0 0 0 0 0 0 .222 Santana 1b 4 0 0 0 1 1 .261 Gonzalez 2b 0 0 0 0 0 0 .255 Kipnis cf 2 2 1 0 1 0 .233 2-G.Allen pr-cf 1 0 0 0 0 1 .235 Diaz 3b 4 1 1 1 0 2 .263 Perez c 3 1 0 0 1 2 .209 Totals 33 10 9 9 9 6

Chicago 000 100 000— 1 5 1 Cleveland 064 000 00x—10 9 0

a-grounded out for Encarnacion in the 8th.

1-ran for Ramirez in the 5th. 2-ran for Kipnis in the 6th. 3-ran for Jackson in the 7th. 4-ran for Bruce in the 8th.

E_Anderson (28). LOB_Chicago 5, Cleveland 9. 2B_Ramirez 2 (55), Encarnacion (20), Kipnis (25), Diaz (7). HR_Sanchez (12), off Bauer; Bruce (36), off Pelfrey. RBIs_Sanchez (59), Jackson (35), Ramirez 2 (83), Encarnacion 3 (107), Bruce 2 (99), Diaz (13). SB_Kipnis (6).

Runners left in scoring position_Chicago 1 (K.Smith); Cleveland 6 (Encarnacion, Bruce, Santana 2, Perez, G.Allen). RISP_Chicago 0 for 1; Cleveland 4 for 15.

Runners moved up_Santana. GIDP_Urshela.

DP_Chicago 1 (Moncada, Abreu).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Pelfrey, L, 3-12 2 2-3 6 10 7 6 2 85 5.92 Holmberg 2 2-3 2 0 0 2 1 54 4.68 Beck 1 2-3 1 0 0 0 2 15 6.47 Fry 1 0 0 0 1 1 16 13.50 Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Bauer, W, 17-9 6 4 1 1 0 7 80 4.19 J.Smith 2-3 1 0 0 0 2 12 3.38 C.Allen 1 1-3 0 0 0 0 3 20 2.98 Shaw 1-3 0 0 0 0 0 5 3.54 Miller 2-3 0 0 0 0 1 9 1.45

Inherited runners-scored_Holmberg 3-3, Beck 2-0, C.Allen 1-0. HBP_Holmberg (Kipnis). WP_C.Allen, Fry.

Umpires_Home, Jim Reynolds; First, Pat Hoberg; Second, Lance Barrett; Third, Mark Wegner.

T_2:57. A_26,983 (35,051).

