Giants 9, Diamondbacks 2

San Francisco Arizona ab r h bi ab r h bi Pence rf 5 1 2 1 G.Blnco lf 2 2 0 0 Panik 2b 4 0 0 1 Negron ss 4 0 1 0 Span cf 5 1 1 0 Drury 2b 3 0 2 2 Posey 1b 4 1 2 0 Banda p 0 0 0 0 B.Crwfr ss 4 1 1 0 Barrett p 0 0 0 0 Sndoval 3b 3 0 0 1 K.Marte ph 1 0 0 0 Tmlnson pr-3b 0 1 0 0 McFrlnd p 0 0 0 0 J.Prker lf 4 2 3 1 C.Wlker 1b 2 0 0 0 Hundley c 3 2 2 4 Fuentes cf 4 0 2 0 Fdrwicz c 0 0 0 0 Rosales 3b 4 0 0 0 Cueto p 3 0 0 0 Hzlbker rf 4 0 2 0 Osich p 0 0 0 0 J.Mrphy c 4 0 0 0 Law p 0 0 0 0 Godley p 1 0 0 0 Wllmson ph 1 0 0 0 Bracho p 0 0 0 0 Gearrin p 0 0 0 0 I.Vrgas ph-2b 2 0 0 0 Suarez p 0 0 0 0 Totals 36 9 11 8 Totals 31 2 7 2

San Francisco 000 510 030—9 Arizona 101 000 000—2

E_Barrett (1), C.Walker (1), Fuentes (2), Godley (3). DP_San Francisco 3, Arizona 3. LOB_San Francisco 5, Arizona 6. 2B_J.Parker 2 (11), Drury (36). 3B_Hazelbaker (2). HR_Pence (13), Hundley (9). SB_G.Blanco (12). SF_Panik (7).

IP H R ER BB SO San Francisco Cueto W,8-8 6 5 2 2 2 8 Osich 0 1 0 0 0 0 Law 1 0 0 0 0 0 Gearrin 1 0 0 0 0 0 Suarez 1 1 0 0 1 1 Arizona Godley L,8-9 4 1-3 8 6 5 3 5 Bracho 2-3 0 0 0 0 1 Banda 2 1 0 0 0 2 Barrett 1 2 3 1 1 1 McFarland 1 0 0 0 0 0

Osich pitched to 1 batter in the 7th

HBP_by Cueto (Walker). WP_Godley.

Umpires_Home, Doug Eddings; First, Jeff Nelson; Second, Cory Blaser; Third, Nick Mahrley.

T_3:09. A_22,813 (48,633).

