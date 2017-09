Giants 8, Dodgers 6

By The Associated Press

Los Angeles San Francisco ab r h bi ab r h bi Grndrsn lf 2 0 0 0 Pence rf 5 2 3 1 K.Hrnan ph 1 0 0 0 Panik 2b 3 1 1 1 Avilan p 0 0 0 0 Span cf 3 2 2 3 Ravin p 0 0 0 0 Posey 1b 4 0 2 2 Cngrani p 0 0 0 0 B.Crwfr ss 4 0 1 0 Verdugo ph 1 0 0 0 J.Prker lf 4 1 1 1 P.Baez p 0 0 0 0 Strckln p 0 0 0 0 Ethier ph 1 0 0 0 S.Dyson p 0 0 0 0 Watson p 0 0 0 0 Sndoval 3b 3 1 1 0 Fields p 0 0 0 0 Okert p 0 0 0 0 C.Sager ss 4 1 1 2 Gearrin p 0 0 0 0 J.Trner 3b 3 0 1 1 G.Hrnan ph-lf 1 0 0 0 Bllnger cf-lf 4 1 1 0 Hundley c 4 0 1 0 Puig rf 5 2 2 1 Strtton p 0 0 0 0 A.Gnzal 1b 5 0 0 0 Blach p 1 0 0 0 Grandal c 2 1 0 0 Crick p 0 0 0 0 T.Thmps pr 0 0 0 0 R.Jones ph 0 1 0 0 Utley 2b 0 0 0 0 Law p 0 0 0 0 Frsythe ph-2b 4 1 1 1 Tmlnson ph-3b 2 0 0 0 Maeda p 1 0 1 0 C.Tylor ph-cf 3 0 1 1 Totals 36 6 8 6 Totals 34 8 12 8

Los Angeles 000 411 000—6 San Francisco 211 021 10x—8

E_B.Crawford (10). DP_Los Angeles 1. LOB_Los Angeles 11, San Francisco 5. 2B_J.Turner (29), Posey (29). 3B_Pence (4). HR_Puig (25), Span (12), J.Parker (4). SB_C.Seager (4). S_Panik (2).

IP H R ER BB SO Los Angeles Maeda 3 4 4 4 0 4 Avilan 2-3 1 0 0 0 0 Ravin 1-3 1 2 2 1 1 Cingrani BS,2 1 2 0 0 0 0 Baez L,3-5 1 3 1 1 0 1 Watson 2-3 1 1 1 1 1 Fields 1 1-3 0 0 0 0 1 San Francisco Stratton 1-3 0 0 0 0 1 Blach 3 1-3 6 4 4 3 0 Crick 1 1-3 1 1 1 1 0 Law W,4-1 BS,2 1 1 1 1 2 1 Okert H,8 2-3 0 0 0 0 1 Gearrin H,5 1-3 0 0 0 1 1 Strickland H,18 1 0 0 0 0 1 Dyson S,13-18 1 0 0 0 1 1

Ravin pitched to 2 batters in the 5th

Umpires_Home, Sam Holbrook; First, D.J. Reyburn; Second, Greg Gibson; Third, Ramon De Jesus.

T_3:22. A_40,409 (41,915).

